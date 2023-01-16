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    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону назвал Дзюбу бездельником и лентяем

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, почему Артем Дзюба не смог заиграть в Турции.

    • 34-летний форвард осенью расторг контракт с «Адана Демирспор», в составе которого провел 5 матчей.
    • С тех пор россиянин находится без клуба.
    • Сообщалось, что он может подписать контракт с «Торпедо».

    «Почему Дзюба не прижился в Турции? Да потому что сдох от нагрузок. Ему один раз по футбольному полю туда-обратно пробежаться, и все, он устал, спекся. Потому что он не готовился, потому что в России у него тренировки детские. Дзюба – лентяй и бездельник, как и большинство наших футболистов.

    Любому, кто хоть раз смотрел турецкий футбол, понятно, что там уровень другой. Там игроки бегают, борются, играют – не то, что наши лентяи. Неудивительно, что Дзюба приехал обратно и тут уже никому не нужен. В чемпионате Турции он показал свой настоящий уровень», – сказал Тихонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.01.2023 23:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2534

      fakeid 2 часа назад

      то есть, то, что его за полгода выпустили на поле на 167 минут - это он виноват? то же самое тогда можно сказать в ответ про текке, который в турции был лучшим напом, а здесь стал бездельником и лентяем. туповат этот ваш тихонов.

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      Рейтинг: +2509

      Челнинец > fakeid 1 час назад

      раз его выпустили всего на 167 минут, значит он был хуже тех кто играл в основе, потому что лентяй, все он прав сказал наши только о деньгах думают, от того и результаты были в ЛЧ и ЛЕ когда наши выступали, всяким Лудогорцам просирали

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      Рейтинг: +1655

      шахта Заполярная > fakeid 53 минуты назад

      Не тебе юноша судить про четырех кратного олимпийского чемпиона. Ты даже шнурком на его ботинке быть не достоин. ( туповат этот ваш тихонов) А ты сам то чьих будешь, такой острый

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      Рейтинг: +1575

      koli4ka 2 часа назад

      зрит в корень четырёхкратный, ой как зрит...

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      Рейтинг: +23994

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Да прав Тихонов.

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