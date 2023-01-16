Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону назвал Дзюбу бездельником и лентяем

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, почему Артем Дзюба не смог заиграть в Турции.

34-летний форвард осенью расторг контракт с «Адана Демирспор», в составе которого провел 5 матчей.

С тех пор россиянин находится без клуба.

Сообщалось, что он может подписать контракт с «Торпедо».

«Почему Дзюба не прижился в Турции? Да потому что сдох от нагрузок. Ему один раз по футбольному полю туда-обратно пробежаться, и все, он устал, спекся. Потому что он не готовился, потому что в России у него тренировки детские. Дзюба – лентяй и бездельник, как и большинство наших футболистов.

Любому, кто хоть раз смотрел турецкий футбол, понятно, что там уровень другой. Там игроки бегают, борются, играют – не то, что наши лентяи. Неудивительно, что Дзюба приехал обратно и тут уже никому не нужен. В чемпионате Турции он показал свой настоящий уровень», – сказал Тихонов.

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