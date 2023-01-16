Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону назвал Дзюбу бездельником и лентяем

то есть, то, что его за полгода выпустили на поле на 167 минут - это он виноват? то же самое тогда можно сказать в ответ про текке, который в турции был лучшим напом, а здесь стал бездельником и лентяем. туповат этот ваш тихонов.
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал, почему Артем Дзюба не смог заиграть в Турции.
- 34-летний форвард осенью расторг контракт с «Адана Демирспор», в составе которого провел 5 матчей.
- С тех пор россиянин находится без клуба.
- Сообщалось, что он может подписать контракт с «Торпедо».
«Почему Дзюба не прижился в Турции? Да потому что сдох от нагрузок. Ему один раз по футбольному полю туда-обратно пробежаться, и все, он устал, спекся. Потому что он не готовился, потому что в России у него тренировки детские. Дзюба – лентяй и бездельник, как и большинство наших футболистов.
Любому, кто хоть раз смотрел турецкий футбол, понятно, что там уровень другой. Там игроки бегают, борются, играют – не то, что наши лентяи. Неудивительно, что Дзюба приехал обратно и тут уже никому не нужен. В чемпионате Турции он показал свой настоящий уровень», – сказал Тихонов.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию