Зюганов прокомментировал возможный приход Дзюбы в Госдуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил перспективы форварда Артема Дзюбы стать депутатом Госдумы.

34-летний Дзюба находится без клуба с осени 2022 года.

Ранее сообщалось, что он может подписать контракт с «Торпедо».

– На ваш взгляд, Дзюба пригодился бы в Госдуме?

– С «Единой Россией» это обсуждай. Я считаю, чтобы в Госдуму приходить, надо выбрать ясную программу. А более честной, справедливой и достойной программы, кроме нашей, нет. И в Думу надо приходить при поддержке избирателей. Тогда будет результат.

– В КПРФ вы бы Дзюбу не взяли?

– Так не надо говорить. Нельзя так говорить. Если Дзюба и прочие готовы реализовывать нашу программу... У нас во фракции представители всех партий и движений Лево-патриотического блока – Союз офицеров, Союз писателей, и молодежные, и творческие организации, и талантливые ученые. У нас фракция очень авторитетная. Нобелевский лауреат Жорес Алферов к нам пришел и великолепно работал.

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