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    Зюганов прокомментировал возможный приход Дзюбы в Госдуму

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил перспективы форварда Артема Дзюбы стать депутатом Госдумы.

    • 34-летний Дзюба находится без клуба с осени 2022 года.
    • Ранее сообщалось, что он может подписать контракт с «Торпедо».

    – На ваш взгляд, Дзюба пригодился бы в Госдуме?

    – С «Единой Россией» это обсуждай. Я считаю, чтобы в Госдуму приходить, надо выбрать ясную программу. А более честной, справедливой и достойной программы, кроме нашей, нет. И в Думу надо приходить при поддержке избирателей. Тогда будет результат.

    – В КПРФ вы бы Дзюбу не взяли?

    – Так не надо говорить. Нельзя так говорить. Если Дзюба и прочие готовы реализовывать нашу программу... У нас во фракции представители всех партий и движений Лево-патриотического блока – Союз офицеров, Союз писателей, и молодежные, и творческие организации, и талантливые ученые. У нас фракция очень авторитетная. Нобелевский лауреат Жорес Алферов к нам пришел и великолепно работал.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12157

      ВетеR 1 час назад

      Всё уже ясно,Ждите дрочера-депутата Большого Дзю !)

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      Рейтинг: +32

      valsboston 1 час назад

      Так не надо говорить....... Нобелевский лауреат Жорес Алферов к нам пришел и великолепно работал.======
      ( продолжу) А главное----Нобелевский лауреат ( да и все коммунисты) не снимал свое дрочево на видео...Ну и какой это будет депутат Госдумы , с таким видео ? Курям на смех, и врагам на зубок...Все ж гейропейцы опорочат славное звание депутата....Не надо так говорить.Не нужон нам этот Дзюба.

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      Рейтинг: +686

      Forvard47 1 час назад

      Только ты зюзю продал партию ленина с потрохами, не являетесь вы ни какой оппозицией, а такие же прихлебыла ЕдРа! и воруете из одной кассы

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