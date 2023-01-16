«Мбаппе тоже можно предложить «Спартаку». Зарема – о несостоявшемся трансфере Хвичи

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова Франко Камоцци о том, что он рекомендовал «Спартаку» купить полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию в 2020 году.

«Абсолютно нереалистичное высказывание Камоцци. Это то же самое, если сказать, что рекомендовал купить Захаряна. Реальный ли это трансфер? Нет. Клубы РПЛ никогда не продадут игрока в «Спартак», чтобы не усиливать конкурента, если есть вариант продать его европейским командам.

Хвича мечтал поскорее уехать в сильный чемпионат, а «Рубин» — продать его за очень большие деньги и оформить свою сделку века. К сожалению, рекомендовать и оформить сделку, провести трансфер — это разные вещи. Мбаппе тоже можно порекомендовать купить», — сказала Салихова.

В 2020-м Хвича играл за «Рубин».

Грузинский футболист в итоге перешел в «Наполи».

Он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 15 матчах Серии А.

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