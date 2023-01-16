«Лучше спросить у Федуна, почему сделка не состоялась». «Спартаку» в 2020-м предлагали купить Хвичу

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что Хвича Кварацхелия мог оказаться в московском клубе.

«В октябре 2020-го я говорил руководству «Спартака» о Хвиче, предлагал купить его. Тогда было понятно, что это фантастический игрок. Но сделка не состоялась.

Почему? Не знаю, такова жизнь. Вам лучше спросить об этом у Федуна. Рынок так устроен, что невозможно купить всех игроков, которых я рекомендовал клубу», – сказал Камоцци.

В 2020-м Хвича играл за «Рубин».

Грузинский футболист в итоге перешел в «Наполи».

Он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 15 матчах Серии А.

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