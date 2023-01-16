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    «Лучше спросить у Федуна, почему сделка не состоялась». «Спартаку» в 2020-м предлагали купить Хвичу

    Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что Хвича Кварацхелия мог оказаться в московском клубе.

    «В октябре 2020-го я говорил руководству «Спартака» о Хвиче, предлагал купить его. Тогда было понятно, что это фантастический игрок. Но сделка не состоялась.

    Почему? Не знаю, такова жизнь. Вам лучше спросить об этом у Федуна. Рынок так устроен, что невозможно купить всех игроков, которых я рекомендовал клубу», – сказал Камоцци.

    • В 2020-м Хвича играл за «Рубин».
    • Грузинский футболист в итоге перешел в «Наполи».
    • Он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 15 матчах Серии А.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1002

      Fialet 35 минут назад

      Он Спартаку по стилю не подходит.

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      Рейтинг: +20632

      derrik2000 > Fialet 23 минуты назад

      Это, правда, смотря, В КАКОМ Спартаке.
      В Спартаке попрыгунчика очень бы ко двору пришёлся, поскольку при том ПРИМИТИВНЕЙШЕМ ХУтболе, который у него Спартак показывал, нападающий с великолепным дриблингом, часто "тянущий одеяло на себя", внёс бы хоть какое-то разнообразие в действия команды на поле.
      Это сейчас Хвича и САМ обводит и бьёт, и пасы отличные раздаёт, поскольку Спалетти его ОБЯЗАЛ это делать.
      А тогда, в 2020-м году только индивидуальные действия, рассчитанные, в основном. на публику прежде всего, а на достижение конкретного результата команды - во вторую очередь...

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      Рейтинг: +16702

      NewLife 1 час назад

      Кто кому что предлагал, не знает никто и не сможет доказать, а вот на этом желтый сортир РБ Спорт на радость немытым троллям снимает с говна пенки.

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      Рейтинг: +2685

      BlackMurder 1 час назад

      Вместо того, чтобы радоваться , что именно он играл в России , делят шкуру не убитого медведя,а че на Головина рот не открыли?

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      Рейтинг: +178

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Бог видать миловал Хвичу. А то вляпался бы и прощай карьера футболиста. Гыгыгы

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      Рейтинг: +18658

      Cleaner 1 час назад

      Зареме Хвича не понравился. Потому и не подошел. В федуновском Спартаке все ЧЕРЕЗ ЗАРЕМУ делалось!...)))

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      Рейтинг: +3307

      FRZZ 2 часа назад

      Хорошо, что сделка не состоялась, иначе он до сих пор застрял бы в Спартаке.

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      Рейтинг: +872

      SLADE2019 > FRZZ 2 часа назад

      А в лучшем случае, его бы продали за чисто символическую сумму.

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