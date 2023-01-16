Тренер «Зенита»: «В Бразилии пишут, что Педро сильнее Эндрика, которого приобрел «Реал»

Бразильский тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался о потенциальном новичке клуба из Петербурга Педро.

— Расскажите, что собой представляет 16‑летний бразилец Педро Энрике, на которого «Зенит» получил право первоочередного выкупа в результате недавней сделки с «Коринтиансом»?

— Пока это всe‑таки не игрок «Зенита». Но я его хорошо знаю. Это большой талант. Про него много говорят в Бразилии. И даже какое‑то время писали, что Педро сильнее ровесника Эндрика, которого приобрел мадридский «Реал».

Что касается нас, будем наблюдать за Педро, следить за ним. Сейчас ему 16 лет, а он играет за сборную Бразилии U‑20.

— На какой позиции он в основном сейчас играет?

— Крайний полузащитник. Его сильные стороны — обыгрыш, в том числе на хорошей скорости, достаточно техничный игрок и много забивает.

Педро – левый вингер.

Он вызван в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

«Зенит» также обменял нападающего Юри Алберто на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберто Ренана.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию