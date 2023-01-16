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    Агент Лунева оценил вероятность ухода вратаря из «Байера» этой зимой

    Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, рассказал, что услуги его клиента предложили нескольким турецким клубам.

    – До нас доходит информация о том, что Андрея предлагают различным турецким клубам. Кто предлагает? Да разные люди, на турецком рынке очень много жучков, которые крутятся-вертятся, что-то предлагают. Мы никому авторизацию на Турцию не давали.

    – Как в целом обстоит ситуация? Есть ли какие-то апдейты?

    – Ничего нового. Думаю, до лета все останется неизменным. Уже через неделю стартует сезон. Это читалось, в этой ситуации вряд ли можно было что-то сделать.

    – Получается, уже сейчас с уверенностью на 80% можно говорить, что Лунев до лета останется в «Байере»?

    Можно и на 99,9% сказать. Я не знаю, что должно произойти, чтобы он сейчас ушел из «Байера».

    – Но «Байер» летом тогда ничего не получит за Лунева, он уйдет свободным агентом. Немцы не переживают по этому поводу?

    – Мне кажется, нет. Они больше переживают за то, чтобы в этом сезоне у них был равноценный второй номер на вратарской позиции. На данный момент их все устраивает. Если бы они начали сейчас кого-то искать, то могли бы потерять больше денег, чем если бы отпустили Андрея.

    – И продление контракта «Байер» тоже не предлагает?

    – Мы это обсуждали в ноябре и договорились, что вернемся к этому вопросу в марте-апреле, не раньше. Тогда уже будет более понятна ситуация. Отношение к Андрею хорошее, ему дали провести матч против «Венеции», Хаби Алонсо подходит, общается. Кто знает, что будет дальше.

    • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
    • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.
    • Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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