Агент Лунева оценил вероятность ухода вратаря из «Байера» этой зимой

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунева, рассказал, что услуги его клиента предложили нескольким турецким клубам.

– До нас доходит информация о том, что Андрея предлагают различным турецким клубам. Кто предлагает? Да разные люди, на турецком рынке очень много жучков, которые крутятся-вертятся, что-то предлагают. Мы никому авторизацию на Турцию не давали.

– Как в целом обстоит ситуация? Есть ли какие-то апдейты?

– Ничего нового. Думаю, до лета все останется неизменным. Уже через неделю стартует сезон. Это читалось, в этой ситуации вряд ли можно было что-то сделать.

– Получается, уже сейчас с уверенностью на 80% можно говорить, что Лунев до лета останется в «Байере»?

– Можно и на 99,9% сказать. Я не знаю, что должно произойти, чтобы он сейчас ушел из «Байера».

– Но «Байер» летом тогда ничего не получит за Лунева, он уйдет свободным агентом. Немцы не переживают по этому поводу?

– Мне кажется, нет. Они больше переживают за то, чтобы в этом сезоне у них был равноценный второй номер на вратарской позиции. На данный момент их все устраивает. Если бы они начали сейчас кого-то искать, то могли бы потерять больше денег, чем если бы отпустили Андрея.

– И продление контракта «Байер» тоже не предлагает?

– Мы это обсуждали в ноябре и договорились, что вернемся к этому вопросу в марте-апреле, не раньше. Тогда уже будет более понятна ситуация. Отношение к Андрею хорошее, ему дали провести матч против «Венеции», Хаби Алонсо подходит, общается. Кто знает, что будет дальше.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.

С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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