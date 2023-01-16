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    Главный герой «Барселоны» в Суперкубке играет с развязанными шнурками. Потому что не умеет их завязывать

    «Барселона» в матче за Суперкубок Испании мощно переиграла «Реал» – 3:1. Главный герой этой встречи – Гави. У него один забитый мяч и два ассиста. Все это он сотворил за 89 минут – дальше довольный ушел на замену. И уходил так, с развязанными шнурками:

    Это не единичный случай, вот снимки из разных матчей:

    Почему так? Гави не умеет завязывать шнурки – это не секрет. Он избегает вопросов об этом, но однажды рассказал:

    «Я не знаю, почему, но у меня просто не получается. Я завязываю, затягиваю, а через пять минут, они развязываются. Я пообещал маме, что исправлю эту ошибку, но пока что-то совсем не до этого. На самом деле я привык – шнурки не мешают мне бегать и бить по мячу, я не запинаюсь».

    Обычно Гави помогают партнеры по команде, завязывая шнурки. Но иногда они же его и стебут за это:

    • Жерар Пике в программе для клубного ТВ крикнул в камеру: «Заберите этого малыша на взрослого»;
    • Педри: «Я люблю этого парня и забочусь о нем. Поэтому однажды я подарю ему резиновые сапоги, чтобы он бегал на поле».

    Несмотря на отсутствие скилла по завязыванию шнурков, Гави помог «Барсе» сотворить историческую победу:

    • Для него это первый трофей за взрослую «Барселону».

    • Для Хави-тренера это тоже первый трофей за «Барсу».

    • Клуб взял 14-й Суперкубок, это рекорд.

    • Анчелотти проиграл финал впервые за 13 лет.

    • Гави стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании.

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    Текст: Илья Егоров

    Фото: официальный сайт «Матч ТВ», www.imago-images.de, dpa/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12246

      DeStar 1 час назад

      странно конечно что футболист не умеет завязывать шнурки, я сам, наверно, лет до 10-12 не умел мне кажется)но как он в футбол то играет вечно?)
      вроде молодое дарование, а такой мемчик. Или бог ноги подарил а руки крюки?)
      смешно просто, а на поле всё-равно молодец

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      Рейтинг: +1214

      сутулая собака и лисы > DeStar 40 минут назад

      он просто выпендривается.

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