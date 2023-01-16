Главный герой «Барселоны» в Суперкубке играет с развязанными шнурками. Потому что не умеет их завязывать

«Барселона» в матче за Суперкубок Испании мощно переиграла «Реал» – 3:1. Главный герой этой встречи – Гави. У него один забитый мяч и два ассиста. Все это он сотворил за 89 минут – дальше довольный ушел на замену. И уходил так, с развязанными шнурками:

Это не единичный случай, вот снимки из разных матчей:

Почему так? Гави не умеет завязывать шнурки – это не секрет. Он избегает вопросов об этом, но однажды рассказал:

«Я не знаю, почему, но у меня просто не получается. Я завязываю, затягиваю, а через пять минут, они развязываются. Я пообещал маме, что исправлю эту ошибку, но пока что-то совсем не до этого. На самом деле я привык – шнурки не мешают мне бегать и бить по мячу, я не запинаюсь».

Обычно Гави помогают партнеры по команде, завязывая шнурки. Но иногда они же его и стебут за это:

Жерар Пике в программе для клубного ТВ крикнул в камеру: «Заберите этого малыша на взрослого»;

Педри: «Я люблю этого парня и забочусь о нем. Поэтому однажды я подарю ему резиновые сапоги, чтобы он бегал на поле».

Несмотря на отсутствие скилла по завязыванию шнурков, Гави помог «Барсе» сотворить историческую победу:

• Для него это первый трофей за взрослую «Барселону».

• Для Хави-тренера это тоже первый трофей за «Барсу».

• Клуб взял 14-й Суперкубок, это рекорд.

• Анчелотти проиграл финал впервые за 13 лет.

• Гави стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка Испании.

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Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Матч ТВ», www.imago-images.de, dpa/Global Look Press