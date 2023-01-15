Врач ЦСКА рассказал, что сделали с частью зуба Карраскаля

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитника Хорхе Карраскаля. Колумбийцу в матче с «Симбой» разбили нос и сломали зуб.

«В одном из единоборств Хорхе ударился головой о плечо соперника. В результате у нашего полузащитника ушиб носовой перегородки, обильное кровотечение. Не самой страшной, но точно неприятной потерей для него стала и потеря части зуба.

Кстати, в результате оперативно–разыскных мероприятий, организованных администраторами команды, потеря была обнаружена и возвращена владельцу.

Сейчас состояние Хорхе стабильное, он находится под наблюдением медицинского штаба», – сказал Безуглов.

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