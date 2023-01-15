Серия А. «Аталанта» раскрошила «Салернитану» – 8:2

«Аталанта» крупно обыграла «Салернитану» со счетом 8:2 в домашнем матче 18-го тура Серии А.

Дубль сделал Адемола Лукман.

«Аталанта» набрала 34 очка и занимает шестое шестое место в чемпионате.

Италия. Серия А. 18-й тур

Аталанта – Салернитана – 8:2 (5:1)

Голы: 1:0 – Бога, 5; 1:1 – Диа, 10; 2:1 – Лукман, 20; 3:1 – Скалвини, 23; 4:1 – Коопмейнерс, 38; 5:1 – Хойлунд, 41; 6:1 – Лукман, 54; 6:2 – Николусси, 56; 7:2 – Эдерсон, 61; 8:2 – Зортеа, 85.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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