Каррера назвал сильнейшего российского футболиста

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал сильнейшего российского игрока, которого видел.
«Александр Соболев – хороший игрок, но я думаю, что ему было бы трудно играть за самые важные команды Италии, он не смог бы проявить себя в «Ювентусе» или «Роме», пока не дорос.
Если брать, например, «Фиорентину», то там даже Кокорин не заиграл. На мой взгляд, Александр Кокорин – самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», – сказал Каррера.
- Кокорин сейчас в кипрском «Арисе».
- Летом он должен вернуться в «Фиорентину», так как срок аренды истечет.
- Кокорин – участник чемпионата мира-2014.
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Источник: «РБ Спорт»