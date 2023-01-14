Каррера назвал сильнейшего российского футболиста

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал сильнейшего российского игрока, которого видел.

«Александр Соболев – хороший игрок, но я думаю, что ему было бы трудно играть за самые важные команды Италии, он не смог бы проявить себя в «Ювентусе» или «Роме», пока не дорос.

Если брать, например, «Фиорентину», то там даже Кокорин не заиграл. На мой взгляд, Александр Кокорин – самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», – сказал Каррера.

Кокорин сейчас в кипрском «Арисе».

Летом он должен вернуться в «Фиорентину», так как срок аренды истечет.

Кокорин – участник чемпионата мира-2014.

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