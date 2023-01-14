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    Каррера назвал сильнейшего российского футболиста

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал сильнейшего российского игрока, которого видел.

    «Александр Соболев – хороший игрок, но я думаю, что ему было бы трудно играть за самые важные команды Италии, он не смог бы проявить себя в «Ювентусе» или «Роме», пока не дорос.

    Если брать, например, «Фиорентину», то там даже Кокорин не заиграл. На мой взгляд, Александр Кокорин – самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», – сказал Каррера.

    • Кокорин сейчас в кипрском «Арисе».
    • Летом он должен вернуться в «Фиорентину», так как срок аренды истечет.
    • Кокорин – участник чемпионата мира-2014.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1999

      DMитрий 9 минут назад

      Каррера как и Петержелла, что млад, что стар. Сидят там у себя и квакают всякие бредни из-за бугра.

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      Рейтинг: +3994

      raritet 1 час назад

      Тренер оценивает футболиста как животное: масса тела, скорость, выносливость, а здесь, футбол ХХI века-нужно мозг включать, а если его нет, то остаются только стулья...

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      Рейтинг: +1111

      Soccerdealer63 > raritet 14 минут назад

      Понимаю Вас и очень хотел бы согласиться, но... не получается))) К великому сожалению, некий выше среднего развитый мозг, и уж тем более культурный и образовательный уровень футболистов...да, признаться, и вообще любых спорстменов, встречается редко...и - увы - ЗА НЕ НАДОБНОСТЬЮ!))) Лучшим результатам в спорте вообще и футболе в частности процентов на 99,99999... способствуют прежде всего 3 вещи: молодость, талант и труд на тренировках 24/7...))) Это я вам скажу...ТОТ ЕЩЁ "КОКТЕЙЛЬ"!))) Откуда и КОГДА там в головах "звёзд" взяться прочим знаниям и/ или культурным ценностям? Вот они и ЗВЕЗДЯТ... размахивая стульями в барах, транжиря деньги на бл.....дей, попадая в суды за разбой, неуплату налогов и изнасилования... Я помню некоторых парней

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      Рейтинг: +1111

      Soccerdealer63 > Soccerdealer63 14 минут назад

      Я помню некоторых парней,успокоившихся с возрастом и достигших определённых подвижек в другой - взрослой жизни... Но и они по молодости... ПОУРАГАНИЛИ на славу))) (Вка, Лято, Пеле...)

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      Soccerdealer63 > Soccerdealer63 13 минут назад

      Веа

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