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Экс-жена Кокорина выложила трогательные фото с сыном

3 сентября 2024, 21:30

Дарья Валитова опубликовала в соцсетях новые снимки.

Бывшая жена Александра Кокорина сфотографировалась с сыном, рожденным от спортсмена.

«Моя любимая любовь», – подписала кадры Валитова.

Фото: соцсети Дарьи Валитовой

  • Валитова и Кокорин были вместе с 2014 года.
  • В 2017-м у них родился сын Майкл.
  • В 2021-м они расстались. Валитова говорила, что они остались с футболистом с хороших отношениях.

Экс-жена Кокорина выложила фото в черном нижнем белье

Экс-жена Кокорина выложила новые фото в купальнике

Экс-жена Кокорина выложила новые фото с морского побережья

Источник: «Бомбардир»
Кипр. Первый Дивизион Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
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