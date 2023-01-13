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    Овчинников: «Мастерство Акинфеева недосягаемо для других вратарей»

    Сергей Овчинников считает, что голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву по-прежнему нет равных в России.

    – По первой части сезона Матвей Сафонов был лучшим вратарем. Но стабильнее всех играет Игорь Акинфеев. Почему остальные вратари (кроме Акинфеева) играют с такой амплитудой?

    – Я всегда говорил: есть Игорь и все остальные. Потому что Игорь обладает мастерством, которое недосягаемо для других вратарей.

    Поэтому у них могут быть яркие периоды игры, они могут блестяще играть целый сезон, но добраться до уровня Акинфеева невозможно.

    Просто он родился такой. И мы всегда будем с ним сравнивать любого вратаря.

    • Акинфееву в апреле исполнится 37 лет.
    • Он всю карьеру провел в ЦСКА.
    • В этом сезоне вратарь пропустил 19 голов в 18 матчах.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 15:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16797

      Barmaleushka 15 минут назад

      Ну ты Сирожа и загнул !

      0
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      Рейтинг: +5786

      Enter2006 32 минуты назад

      Дайте раскрыться Лантратову!

      0
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      Рейтинг: +361

      НикКин 47 минут назад

      Да ладно вы серьезно так думаете чушь да и только Акинфеев самый ужасный вратарь за все время не роста не чего в нем нет

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