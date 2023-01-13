Овчинников: «Мастерство Акинфеева недосягаемо для других вратарей»

Сергей Овчинников считает, что голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву по-прежнему нет равных в России.

– По первой части сезона Матвей Сафонов был лучшим вратарем. Но стабильнее всех играет Игорь Акинфеев. Почему остальные вратари (кроме Акинфеева) играют с такой амплитудой?

– Я всегда говорил: есть Игорь и все остальные. Потому что Игорь обладает мастерством, которое недосягаемо для других вратарей.

Поэтому у них могут быть яркие периоды игры, они могут блестяще играть целый сезон, но добраться до уровня Акинфеева невозможно.

Просто он родился такой. И мы всегда будем с ним сравнивать любого вратаря.

Акинфееву в апреле исполнится 37 лет.

Он всю карьеру провел в ЦСКА.

В этом сезоне вратарь пропустил 19 голов в 18 матчах.

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