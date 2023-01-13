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  • Овчинников: «Мастерство Акинфеева недосягаемо для других вратарей»

Овчинников: «Мастерство Акинфеева недосягаемо для других вратарей»

13 января 2023, 15:23
13

Сергей Овчинников считает, что голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву по-прежнему нет равных в России.

– По первой части сезона Матвей Сафонов был лучшим вратарем. Но стабильнее всех играет Игорь Акинфеев. Почему остальные вратари (кроме Акинфеева) играют с такой амплитудой?

– Я всегда говорил: есть Игорь и все остальные. Потому что Игорь обладает мастерством, которое недосягаемо для других вратарей.

Поэтому у них могут быть яркие периоды игры, они могут блестяще играть целый сезон, но добраться до уровня Акинфеева невозможно.

Просто он родился такой. И мы всегда будем с ним сравнивать любого вратаря.

  • Акинфееву в апреле исполнится 37 лет.
  • Он всю карьеру провел в ЦСКА.
  • В этом сезоне вратарь пропустил 19 голов в 18 матчах.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Овчинников Сергей
Комментарии (13)
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НикКин
1673613492
Да ладно вы серьезно так думаете чушь да и только Акинфеев самый ужасный вратарь за все время не роста не чего в нем нет
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Enter2006
1673614408
Дайте раскрыться Лантратову!
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sochi-2013
1673618432
Серия Акинфеева: 11 лет, 43 матча, 85 голов. (Акинфееву забивали в 43 матчах группового этапа Лиги чемпионов подряд. За это время он пропустил 85 мячей.) Такое трудно повторить.
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Кузьмич на трибуне
1673634484
Если сравнивать Акинфеева с Сафоновым, то давайте сравнивать не этот сезон Акинфеева, а тот когда ему (Акинфееву) было 23 года. Да сегодня у Игоря 16 лет стажа, а это опыт. Тем не менее Акинфеев отказался играть за сборную. Сафонову всего 23 года. Игры за клуб в РПЛ и в ЕК, игры за сборную. нагрузки и ответственность не сравнимая . Авторитет Игоря и комфорт в клубе позволяет играть максимально только в РПЛ, у Матвея ещё и характер не закалённый, + семейные передряги с напрягами, а тут и сборная, и евро-кубки и РПЛ.
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