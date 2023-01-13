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Карраскаль высказался о своем возвращении в расположение ЦСКА

13 января 2023, 13:38
1

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопросы о своем прибытии на первый зимний сбор команды.

Сообщалось, что 24-летний футболист хочет приостановить контракт с клубом РПЛ и уйти во «Фламенго».

– Хотел бы поблагодарить клуб и всех тех, кто работает здесь за то, что протянули руку помощи в такой непростой момент для нашей семьи, ситуация очень неприятная.

Рад, что клуб проявляет внимание и заботиться о каждом игроке.

– Мы все очень рады тебя видеть! Что такое перелет в 19 часов?

– Еще раз хочу поблагодарить клуб, что проявляет внимание. Все спрашивали, почему меня нет. А сейчас все говорят: «Спасибо большое, что приехал».

Все проявляют интерес, никому не безразлично. Для меня это очень трогательно и приятно.

А перелет был непростой, но я уже зарядился энергией, собрался с силами и с оптимизмом смотрю в 2023 год.

Хочу, чтобы год для нас был исключительно успешным и мы завоевали титулы.

– Латиноамериканская бригада скучала по тебе. И видно, что они все счастливы!

– Ребята постоянно спрашивали, что у меня происходит, интересовались. Я очень рад, что присоединился к команде. Я тоже по ним скучал, и теперь мы вместе.

– Сразу после прилета ты стал тренироваться. Правильно понимаю, что ты в хорошей форме?

– Я тренировался в Колумбии во время отпуска. Мы профессиональные игроки, поэтому нам надо приезжать на сбор с определенным физическим заделом.

Хотел сразу погрузиться в тренировочный процесс. Но был долгий перелет, сразу давать большую нагрузку опасно. Поэтому втягиваться надо постепенно.

Но я приехал с самым лучшим отношением к делу, хотел продемонстрировать весь свой потенциал, умение и всего себя отдать для блага ЦСКА.

Я правда в хорошей форме и готов посвящать себя клубу.

  • Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
  • Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карраскаль Хорхе
Комментарии (1)
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Красногвардейчик
1673625249
Давай Каррась!!! Потенциал у тебя есть, хотим увидеть стабильность
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