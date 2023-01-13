Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карраскаль высказался о своем возвращении в расположение ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопросы о своем прибытии на первый зимний сбор команды.

    Сообщалось, что 24-летний футболист хочет приостановить контракт с клубом РПЛ и уйти во «Фламенго».

    – Хотел бы поблагодарить клуб и всех тех, кто работает здесь за то, что протянули руку помощи в такой непростой момент для нашей семьи, ситуация очень неприятная.

    Рад, что клуб проявляет внимание и заботиться о каждом игроке.

    – Мы все очень рады тебя видеть! Что такое перелет в 19 часов?

    – Еще раз хочу поблагодарить клуб, что проявляет внимание. Все спрашивали, почему меня нет. А сейчас все говорят: «Спасибо большое, что приехал».

    Все проявляют интерес, никому не безразлично. Для меня это очень трогательно и приятно.

    А перелет был непростой, но я уже зарядился энергией, собрался с силами и с оптимизмом смотрю в 2023 год.

    Хочу, чтобы год для нас был исключительно успешным и мы завоевали титулы.

    – Латиноамериканская бригада скучала по тебе. И видно, что они все счастливы!

    – Ребята постоянно спрашивали, что у меня происходит, интересовались. Я очень рад, что присоединился к команде. Я тоже по ним скучал, и теперь мы вместе.

    – Сразу после прилета ты стал тренироваться. Правильно понимаю, что ты в хорошей форме?

    – Я тренировался в Колумбии во время отпуска. Мы профессиональные игроки, поэтому нам надо приезжать на сбор с определенным физическим заделом.

    Хотел сразу погрузиться в тренировочный процесс. Но был долгий перелет, сразу давать большую нагрузку опасно. Поэтому втягиваться надо постепенно.

    Но я приехал с самым лучшим отношением к делу, хотел продемонстрировать весь свой потенциал, умение и всего себя отдать для блага ЦСКА.

    Я правда в хорошей форме и готов посвящать себя клубу.

    • Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
    • Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Карраскаль прибыл на сбор ЦСКА. Сообщалось о его желании приостановить контракт с клубом
    В ЦСКА прокомментировали новость о желании Карраскаля приостановить контракт с клубом 1
    Агент Карраскаля прокомментировал новость о желании игрока приостановить контракт с ЦСКА
    Источник: сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11