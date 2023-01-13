Шунин назвал лучшего вратаря ЧМ-2022

Вратарь «Динамо» Антон Шунин считает аргентинца Эмилиано Мартинеса лучшим вратарем ЧМ-2022.

«Наверное, Мартинес. Хотя было много хороших вратарей, сейвов. Мне кажется, можно вообще назвать голкипера практически любой сборной. Все достойно выступили.

Опять же, по каким критериям оценивают класс вратаря? Когда он вытаскивает команду в самый важный момент — послематчевые пенальти, сейвы, как в финале, когда Мартинес в конце дополнительного времени ногой отбил мяч. Франция могла вполне стать чемпионом. Запоминающийся момент.

Поэтому Мартинеса заслуженно, на мой взгляд, признали лучшим вратарем чемпионата мира», — сказал Шунин.

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