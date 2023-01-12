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    Абаскаль высказался о подозрении Промеса в передаче денег наркоторговцу

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию с возможной причастностью Квинси Промеса к криминальной истории с наркоторговлей.

    Сообщалось, что голландец якобы заплатил 250 тысяч евро в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 килограмм кокаина.

    «Есть факты подтвержденные, есть неподтвержденные. Когда будут какие-то подтверждeнные факты об уголовном деле Квинси Промеса, то мы сможем это обсуждать. Сейчас это только домыслы СМИ.

    Говорил ли я с Промесом об этой ситуации? А вы думаете, что я тот тренер, который не общается со своими игроками? Вся информация должна сообщаться своевременно.

    Сейчас мы с вами собрались, чтобы поздравить друг друга с Новым годом. Для больших бесед сейчас не лучшее время. У нас есть формат работы, которому мы продолжим следовать.

    Мы решаем, кто, когда и что говорит. Сегодня не тот момент, чтобы развивать тему с Квинси. Сегодня нужно работать на благо команды.

    Даже я не знаю, кто поедет на сборы. Когда будут конкретные факты, мы обязательно пообщаемся», – сказал Абаскаль.

    • Сообщалось, что Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.
    • Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.
    • Бельгийская полиция обнаружила крупную партию кокаина в Антверпене в апреле 2020 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1422

      вальтер79 1 час назад

      Красиво слился от вопросов)))

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      Рейтинг: +27953

      JTherry 1 час назад

      "Мы решаем, кто, когда и что говорит..."
      ...красиво задвинул журналистов от ненужных и несвоевременных вопросов...)

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      Рейтинг: +294

      Мортус 2 часа назад

      "Даже я не знаю, кто поедет на сборы" (с). Сильно. Так и поступают настоящие креативные тренера. А то начинают: молодёжь, основа. Не знаю и пипец. **** наберу на улице и в Дубай махну.

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      Рейтинг: +12748

      Алексей З 2 часа назад

      Подозреваю , что это кем-то организованная компания.
      Кто источник этого "сообщалось", по идеи правоохранительные органы должны давать информацию , а не ОБС ( Одна Баба Сказала ).
      Если они молчат , то что хотите услышать от тренера ?
      4 тонны , ну явно что-то маловато , не находите ?

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      Рейтинг: +4772

      neveldomha > Алексей З 55 минут назад

      Интерпол вроде как в России еще работает.

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      Рейтинг: +12748

      Алексей З > neveldomha 38 минут назад

      Разве есть ссылка на интерпол ?

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