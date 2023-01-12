Абаскаль высказался о подозрении Промеса в передаче денег наркоторговцу

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию с возможной причастностью Квинси Промеса к криминальной истории с наркоторговлей.

Сообщалось, что голландец якобы заплатил 250 тысяч евро в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 килограмм кокаина.

«Есть факты подтвержденные, есть неподтвержденные. Когда будут какие-то подтверждeнные факты об уголовном деле Квинси Промеса, то мы сможем это обсуждать. Сейчас это только домыслы СМИ.

Говорил ли я с Промесом об этой ситуации? А вы думаете, что я тот тренер, который не общается со своими игроками? Вся информация должна сообщаться своевременно.

Сейчас мы с вами собрались, чтобы поздравить друг друга с Новым годом. Для больших бесед сейчас не лучшее время. У нас есть формат работы, которому мы продолжим следовать.

Мы решаем, кто, когда и что говорит. Сегодня не тот момент, чтобы развивать тему с Квинси. Сегодня нужно работать на благо команды.

Даже я не знаю, кто поедет на сборы. Когда будут конкретные факты, мы обязательно пообщаемся», – сказал Абаскаль.

Сообщалось, что Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.

Суммарная стоимость наркотиков оценивается в 120 миллионов евро.

Бельгийская полиция обнаружила крупную партию кокаина в Антверпене в апреле 2020 года.

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