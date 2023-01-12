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    Абаскаль ответил, поедет ли Промес на сбор «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на информацию, что нападающий Квинси Промес не будет участвовать в зимних тренировочных сборах команды.

    «Что касается Промеса, то он с нами, проходит тестирование. Решение по нему, как и по остальным игрокам, будет принято по итогам тестов.

    Равно и по всем трансферам будет принято решение после этого. Списки тех, кто летит на первый сбор, скоро будут опубликованы.

    По Промесу не принято никакого решения. Сейчас он готовится к тестированиям. Все решения, повторюсь, будут приняты после сегодняшнего дня.

    Даже те, кто не поедет на сборы, будут доступны для клуба здесь. Мы говорим о всех игроках: Джикия, Соболев, Промес – все равны.

    За этот период игроки работали, мы будем смотреть, есть ли у кого-то лишний вес и так далее. Если эти моменты не позволят игрокам участвовать в сборах, то они получат индивидуальную программу», – заявил испанец.

    • По информации «СЭ», Промес пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.
    • Не исключено, что он мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1832

      alefreddy 2 часа назад

      все и так ясно по Антохе чего еще комментировать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5330

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      Отрастил живот, ребята,
      И не едешь в Эмираты...
      Помахал большим ножом,
      Не нужен ты за рубежом.
      Пнул кого-то из Зенита,
      В Эмираты не летите.
      Честный, скромный и худой
      Стройся в очередь за мной.
      Джикия

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17476

      ilichkadr 3 часа назад

      "он мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды"
      Это и есть наиболее вероятная причин не ехать.
      А то несут здесь всякую чушь, вес, медицинские показатели..............

      2
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      Рейтинг: +12213

      Вомбат > ilichkadr 2 часа назад

      Это очевидно, но клуб должен держать лицо. Пускаться сейчас в объяснения, что Промес хороший, не виноват, что его могут законопатить ни за что, ни про что, или тем более, что его на сборах может застрелить мафия (то есть он действительно причастен к краже кокаина) - это совершено лишнее. Пока в отношении Промеса есть только подозрения, Спартак будет его прикрывать.

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      Рейтинг: +12748

      Алексей З > ilichkadr 1 час назад

      Всякую чушь обычно Орлов несёт .
      Не нравится ответ - это ваши проблемы.
      Есть определённая информация для внутреннего пользования, а с тебя хватит этой.
      Может про своих бразильцев знаете больше , где отпуск проводили , с кем на пляже и в пастели были ?

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      Рейтинг: +12748

      Алексей З > Вомбат 1 час назад

      Даже если есть подозрения , то они должны идти от правоохранительных органов стран участников , а не от блогеров.
      Возможно "заказ" по дискредитации выполняют.

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      Рейтинг: +17476

      ilichkadr > Алексей З 12 минут назад

      А причём здесь пляж и пАстель, если речь идёт об участии Промеса в зимних тренировочных сборах команды?
      P.S. Базар фильтруй. Если нечего сказать, то лучше помалкивай.

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