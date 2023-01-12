Абаскаль ответил, поедет ли Промес на сбор «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на информацию, что нападающий Квинси Промес не будет участвовать в зимних тренировочных сборах команды.

«Что касается Промеса, то он с нами, проходит тестирование. Решение по нему, как и по остальным игрокам, будет принято по итогам тестов.

Равно и по всем трансферам будет принято решение после этого. Списки тех, кто летит на первый сбор, скоро будут опубликованы.

По Промесу не принято никакого решения. Сейчас он готовится к тестированиям. Все решения, повторюсь, будут приняты после сегодняшнего дня.

Даже те, кто не поедет на сборы, будут доступны для клуба здесь. Мы говорим о всех игроках: Джикия, Соболев, Промес – все равны.

За этот период игроки работали, мы будем смотреть, есть ли у кого-то лишний вес и так далее. Если эти моменты не позволят игрокам участвовать в сборах, то они получат индивидуальную программу», – заявил испанец.

По информации «СЭ», Промес пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.

Не исключено, что он мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию