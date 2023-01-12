Головин – на 2-м месте в Лиге 1 по передачам под удар и точным навесам в 2 последних матчах

Opta опубликовала статистику полузащитника «Монако» Александра Головина в чемпионате Франции в 2023 году.
- Монегаски провели 2 матча в Лиге 1 – с «Брестом» (1:0) и «Лорьяном» (2:2).
- В первой игре россиянин забил победный гол.
Головин отдал восемь передач под удар в последних двух матчах в чемпионате Франции. Больше в 2023 году только у Бенжамена Бурижо из «Ренна» (10).
Также у хавбека «Монако» пять точных навесов в этих двух играх – больше только у Франка Оноры из «Бреста» (6).
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Источник: Opta