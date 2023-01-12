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    Гончаренко: «Бесполезно переубеждать Гинера и Галицкого, даже если будут убойные аргументы»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко, ранее работавший в ЦСКА и «Краснодаре», рассказал, в чем схожи Евгений Гинер и Сергей Галицкий.

    «Оба умеют планировать, убеждать, идти к своей цели. Оба никогда не меняют своe решение, если они его приняли.

    Абсолютно бесполезно пытаться их переубедить, даже если у тебя будут самые убойные аргументы», – заявил Гончаренко.

    • Гинер – президент ЦСКА с февраля 2001 года.
    • Галицкий – основатель и владелец «Краснодара».

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    Источник: «Чемпионат»

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