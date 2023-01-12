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    Обамеянг не сможет вернуться в «Барселону» раньше лета

    Возвращение нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из «Челси» в «Барселону» невозможно в январе.

    Если 33-летний габонец сменит команду зимой, то для него это будет третья регистрация в течение одного сезона. Подобное запрещено регламентом Королевской испанской футбольной федерации.

    • Обамеянг выступал за «Барсу» с января по сентябрь 2022 года.
    • Он забил 13 голов и сделал 1 ассист в 24 матчах.
    • «Челси» купил форварда за 12 миллионов евро и заключил с ним контракт до лета 2024-го.

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    Источник: Mundo Deportivo

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