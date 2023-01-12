Гончаренко охарактеризовал Марио Фернандеса

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко, ранее работавший в ЦСКА, высказался о Марио Фернандесе.

«Марио Фернандес – один из лучших игроков, с кем довелось работать. Фернандес – супертоп. Что-то невероятное в плане профессионализма и понимания игры.

Команда же видит, как он тренируется – готов положить голову на отсечение ради победы. Марио ничего не говорит, но всe делает», – сказал Гончаренко.

Бразилец провел в ЦСКА 10 сезонов.

Его статистика – 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.

Сейчас Фернандес выступает за «Интернасьонал».

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