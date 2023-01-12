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    Гончаренко охарактеризовал Марио Фернандеса

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко, ранее работавший в ЦСКА, высказался о Марио Фернандесе.

    «Марио Фернандес – один из лучших игроков, с кем довелось работать. Фернандес – супертоп. Что-то невероятное в плане профессионализма и понимания игры.

    Команда же видит, как он тренируется – готов положить голову на отсечение ради победы. Марио ничего не говорит, но всe делает», – сказал Гончаренко.

    • Бразилец провел в ЦСКА 10 сезонов.
    • Его статистика – 329 матчей, 11 голов, 47 ассистов.
    • Сейчас Фернандес выступает за «Интернасьонал».

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    Источник: «Чемпионат»

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