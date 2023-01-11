Зарема ответила гендиректору «Зенита», который раскритиковал игроков «Спартака»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила гендиректору «Зенита» Александру Медведеву, который раскритиковал игроков «Спартака».

Ранее Медведев заявил: «Разочарование года – восторг игроков «Спартака» при просмотре драки с «Зенитом».

«Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, всe было не зря», — ответила Зарема.

Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.

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