Зарема ответила гендиректору «Зенита», который раскритиковал игроков «Спартака»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила гендиректору «Зенита» Александру Медведеву, который раскритиковал игроков «Спартака».
Ранее Медведев заявил: «Разочарование года – восторг игроков «Спартака» при просмотре драки с «Зенитом».
«Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, всe было не зря», — ответила Зарема.
- Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.
- Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.
- Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.
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Источник: «Чемпионат»