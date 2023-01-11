Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зарема ответила гендиректору «Зенита», который раскритиковал игроков «Спартака»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила гендиректору «Зенита» Александру Медведеву, который раскритиковал игроков «Спартака».

    Ранее Медведев заявил: «Разочарование года – восторг игроков «Спартака» при просмотре драки с «Зенитом».

    «Если спартаковский восторг становится зенитовским разочарованием, значит, всe было не зря», — ответила Зарема.

    • Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.
    • Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.
    • Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Зенит» взял новых бразильцев, «Локомотив» подписал Пиняева 7
    Промеса подозревают в причастности к краже 400 килограмм кокаина. Он заплатил наркоторговцу 250 тысяч «долга» (AD) 6
    Хлусевич: «Спартаку» по силам догнать «Зенит» 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:46
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +856

      Suvorov51 2 часа назад

      Ну так оно и должно быть, помойка это ЧМО (часть материального отдела) ПРОМКВАСА, а Медьвидь он и есть Медвидь, ему хоть....., а все роса, что то не слышно Гены-Флюгера видно гдето зашкерился, получает наставления от хозяина, чтобы потом изрыгнуть, одним словом помойка

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1512

      Красногвардейчик > Suvorov51 1 час назад

      Гена пропал, после того как за усташа Ловрена заступидся, а он смылся из его зенита)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +784

      АКМ-74У > Suvorov51 38 минут назад

      А Зарему ты помойкой не считаешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14130

      Skull_Boy 2 часа назад

      В Спаме хоть русские есть, а Зенит реально стал колонией

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27947

      JTherry > Skull_Boy 2 часа назад

      скорее, зоопарком...))

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11