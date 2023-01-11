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    Медведев: «Разочарование года – восторг игроков «Спартака» при просмотре драки с «Зенитом»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал главное разочарование 2022 года.

    — Три открытия и три разочарования первой части сезона?

    — Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге.

    А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом».

    • Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.
    • Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.
    • Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5848

      Павелий 12 минут назад

      Главное футбольное разочарование года - админресурс Газпрома.

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