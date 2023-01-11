Медведев: «Разочарование года – восторг игроков «Спартака» при просмотре драки с «Зенитом»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал главное разочарование 2022 года.

— Три открытия и три разочарования первой части сезона?

— Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге.

А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом».

Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.

Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.

Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

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