Медведев: «Разочарование года – восторг игроков «Спартака» при просмотре драки с «Зенитом»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал главное разочарование 2022 года.
— Три открытия и три разочарования первой части сезона?
— Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге.
А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом».
- Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.
- Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.
- Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.
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Источник: «Спорт-Экспресс»