Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Медведев: «Разочарование года – восторг игроков «Спартака» при просмотре драки с «Зенитом»

Медведев: «Разочарование года – восторг игроков «Спартака» при просмотре драки с «Зенитом»

11 января 2023, 01:29
12

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал главное разочарование 2022 года.

— Три открытия и три разочарования первой части сезона?

— Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге.

А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом».

  • Спартаковцы пересматривали драку с зенитовцами в Кубке России.
  • Они радовались точным попаданиям Шамара Николсона.
  • Ямаец ударил кулаком в челюсть Родригао.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак» 1
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне 1
«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби 17
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Медведев Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павелий
1673392514
Главное футбольное разочарование года - админресурс Газпрома.
Ответить
GermanVo
1673393878
Всегда больно получать по щам. ФюрерМилер слюной брызжал.
Ответить
сутулая собака и лисы
1673397367
естественно медведев в бешенстве. столько бюджетных денег потратили на бразильцев, а им раздал поджопники какой-то шамар. хех.
Ответить
serglider
1673408851
Ну, да отстранение сборной от отборочных игр и отлучение наших клубов от еврокубков это фигня о которой не стоит упоминать)))
Ответить
Лфшт
1673413272
С каких пор драка между мужиками это что-то позорное ? Это куда лучше толерантности и ********* замашек тюфяков и "пиджаков". Нормальный мужик может и имеет полное право выражать свои чувства кулаками. А кто боится драки пусть валит в гейскую Европу
Ответить
SLADE2019
1673414861
Видимо год неплохой у Медведева был, раз такое главное разочарование. Экий он ранимый человек. С таким душевным настроем в футболе делать нечего. А пацаны спартаковские в горячке немного посмеялись, делов то?
Ответить
111Hunter111
1673421679
Сложный был год Налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию.
Ответить
JTherry
1673423439
у Медведева ум, как у крысы с Фонтанки, которая не видит дальше собственной баклан-арены...) это же в сущности, ерунда - мужики подрались на матче... "главное разочарование года" - клубы РПЛ и сборную России гей-ропские УЕФы и ФИФы "выперли" из еврокубков и с ЧМ-22...(
Ответить
nik55
1673427703
жалко что мало настучали по рылу голубым
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
7
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
2
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
2
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
6
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
1
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
7
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
6
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
25
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
18
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+