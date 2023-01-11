В ЦСКА прокомментировали новость о желании Карраскаля приостановить контракт с клубом

Легионер то хороший, и играть умеет, жаль что не стабильно это делает. То что не предатель как Энджуке...респект!! Давай, Хорхе, выходи на уровень себя начала сезона!!!
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о желании полузащитника Хорхе Карраскаля приостановить контракт с клубом.
«Хорхе еще летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в FIFA предоставили футболистам. Поэтому говорить сейчас о возможности приостановки контракта не приходится.
Более того, только что, в 16:15 по колумбийскому времени (11 января, в 00:15 по Москве) Хорхе Карраскаль начал свой непростой путь на сборы ЦСКА. Почти 19 часов «чистого» времени в воздухе, 2 пересадки, и завтра ночью мы встречаем Хорхе в Абу-Даби», — сказал Брейдо.
- Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
- Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
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