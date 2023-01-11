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    В ЦСКА прокомментировали новость о желании Карраскаля приостановить контракт с клубом

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о желании полузащитника Хорхе Карраскаля приостановить контракт с клубом.

    «Хорхе еще летом подписал бумагу, отказавшись от этой своеобразной опции, которую в FIFA предоставили футболистам. Поэтому говорить сейчас о возможности приостановки контракта не приходится.

    Более того, только что, в 16:15 по колумбийскому времени (11 января, в 00:15 по Москве) Хорхе Карраскаль начал свой непростой путь на сборы ЦСКА. Почти 19 часов «чистого» времени в воздухе, 2 пересадки, и завтра ночью мы встречаем Хорхе в Абу-Даби», — сказал Брейдо.

    • Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
    • Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1507

      Красногвардейчик 1 час назад

      Легионер то хороший, и играть умеет, жаль что не стабильно это делает. То что не предатель как Энджуке...респект!! Давай, Хорхе, выходи на уровень себя начала сезона!!!

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