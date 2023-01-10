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    Мостовой: «Поставь бразильцев «Зенита» в «Спартак», он тоже станет чемпионом»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о бразильских легионерах «Зенита».

    Юри Алберто и Иван слишком мало пробыли в «Зените», никто не понял, кто они, так что не имеет смысла говорить о них. А тех, кто придет в команду в 2023 году, мы не знаем. Поэтому преждевременно говорить, будет ли это усилением для «Зенита».

    Зато точно можно сказать, что существенной потерей станет Деян Ловрен, еще говорят, что и Вендел может уйти.

    — Почему «Зенит» так зациклился на Бразилии?

    — Это их дело. Не знаю, почему они не идут на другой рынок. Хотя из Европы сейчас почти никого не позовешь.

    Если из «Зенита» убрать бразильцев, команда будет обычной, как и все остальные. Они выигрывают в чемпионате России за счет иностранцев. Поставь этих бразильцев в «Спартак» или «Динамо», они тоже станут чемпионами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.01.2023 23:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16642

      NewLife 2 часа назад

      Сколько можно распространять глупости этого "эксперта", синит становится чемпионом не потому, что за него играют посредственные бразильцы, а потому что за него играет Газпром)

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