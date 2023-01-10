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  • Мостовой: «Поставь бразильцев «Зенита» в «Спартак», он тоже станет чемпионом»

Мостовой: «Поставь бразильцев «Зенита» в «Спартак», он тоже станет чемпионом»

10 января 2023, 23:47
3

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о бразильских легионерах «Зенита».

Юри Алберто и Иван слишком мало пробыли в «Зените», никто не понял, кто они, так что не имеет смысла говорить о них. А тех, кто придет в команду в 2023 году, мы не знаем. Поэтому преждевременно говорить, будет ли это усилением для «Зенита».

Зато точно можно сказать, что существенной потерей станет Деян Ловрен, еще говорят, что и Вендел может уйти.

— Почему «Зенит» так зациклился на Бразилии?

— Это их дело. Не знаю, почему они не идут на другой рынок. Хотя из Европы сейчас почти никого не позовешь.

Если из «Зенита» убрать бразильцев, команда будет обычной, как и все остальные. Они выигрывают в чемпионате России за счет иностранцев. Поставь этих бразильцев в «Спартак» или «Динамо», они тоже станут чемпионами.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (3)
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NewLife
1673384249
Сколько можно распространять глупости этого "эксперта", синит становится чемпионом не потому, что за него играют посредственные бразильцы, а потому что за него играет Газпром)
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crf575757
1673410366
Любой клуб станет чемпионом если за него будет болеть Путин.
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Spirit_78
1673482261
Спартак таких качественных игроков не покупает, на них сложнее будет бабло отмывать.
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