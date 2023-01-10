Мостовой: «Какая разница, будет Промес на сборах «Спартака» или нет?»

Собственно, Саня прав.
Если Промес действительно - ПРОФЕССИОНАЛ, то всё равно, ХДЕ и С КЕМ он будет проходить подготовку к весне.
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что полузащитник Квинси Промес пропустит первые сборы столичного клуба.
«Не думаю, что это потеря для Промеса или «Спартака». Какая разница, будет Квинси на сборах с командой или нет? Он в любом случае будет тренироваться в Москве.
Может спокойно вести подготовку к возобновлению сезона с молодeжными командами. Возможно, что тут будет выполнять даже больший объeм работы из-за дополнительной мотивации. Не считаю данную ситуацию какой-то проблемой», — сказал Мостовой.
- По информации «СЭ», голландец пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.
- Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
- В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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