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    Мостовой: «Какая разница, будет Промес на сборах «Спартака» или нет?»

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что полузащитник Квинси Промес пропустит первые сборы столичного клуба.

    «Не думаю, что это потеря для Промеса или «Спартака». Какая разница, будет Квинси на сборах с командой или нет? Он в любом случае будет тренироваться в Москве.

    Может спокойно вести подготовку к возобновлению сезона с молодeжными командами. Возможно, что тут будет выполнять даже больший объeм работы из-за дополнительной мотивации. Не считаю данную ситуацию какой-то проблемой», — сказал Мостовой.

    • По информации «СЭ», голландец пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.
    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20610

      derrik2000 2 часа назад

      Собственно, Саня прав.
      Если Промес действительно - ПРОФЕССИОНАЛ, то всё равно, ХДЕ и С КЕМ он будет проходить подготовку к весне.

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