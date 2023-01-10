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    Медийные команды вновь сыграют в Кубке России

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что в Кубке России сезона-2023/24 вновь сыграют клубы из медийного футбола.

    «Медийные команды примут участие в следующем розыгрыше Кубка России. Будут приглашены победители МКС и нового розыгрыша МФЛ. Возможно, некоторые команды получат уайлд-кард», – сказал Митрофанов.

    • В этом розыгрыше Кубка приняли участие медийные «Амкал» и 2DROTS.
    • «Амкал» прошел 2 раунда и вылетел от петербургской «Звезды».
    • 2DROTS прошел 1 раунд и вылетел от «Текстильщика», уступив в серии пенальти.

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