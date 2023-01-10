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    Карасев: «Не общался с Розетти и Коллиной с февраля. Я взрослый человек и все понимаю»

    Российский арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал, общается ли с руководителями европейского и мирового судейства.

    — Вы с руководителями европейского и мирового судейства Роберто Розетти и Пьерлуиджи Коллиной на связи? Общаетесь?

    — Нет, с февраля не общался. Никто не писал и не звонил.

    — Обидно?

    — Ну, как обидно?.. Я взрослый человек и все понимаю. Жизнь такая. Надеемся, что скоро это все закончится, и мы будем общаться как прежде.

    — Негатива по отношению к ним нет?

    — Какой может быть к ним негатив? Это люди, которые принимали участие в моей карьере, у меня по отношению к ним только благодарность. Никакого негатива быть не может.

    Когда Коллина приходил на пост, я при нем дебютировал, судил Лигу Европы. Как раз в 2011 году в РФС приехал Розетти, и тогда мне стали доверять и в России, и в Европе. В 2012‑м я уже оказался в Лиге чемпионов. То есть это люди, которые мне доверяли, и я очень им благодарен.

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    Источник: «Матч ТВ»

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