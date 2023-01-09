В ЦСКА рассказали, когда Карраскаль и Гайч прибудут на сбор команды

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объяснил отсутствие Адольфо Гайча и Хорхе Карраскаля на первом зимнем сборе команды.
«Я видел, что многие к формулировке «по семейным причинам» у Карраскаля отнеслись своеобразно. Это право каждого.
Но и наше право, и право Хорхе не разворачивать, что есть семейные причины. Писать в точности – это личное, на усмотрение каждого.
Последняя информация такая: Адольфо Гайч прилетает утром 10-го. Хорхе, я думаю, мы ждем 11-го числа.
Там сложный перелет, две пересадки. У Адольфо рейс Сан-Паулу – Доха – Абу-Даби, по-моему. Тоже тяжело, день лететь», – сказал Брейдо.
- ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 29 очков в 17 турах.
- Они готовятся ко 2-й части сезона в ОАЭ.
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Источник: Sport24