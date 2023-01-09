Билялетдинов рассказал, предлагал ли Дзюба свои услуги «Химкам»

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал, предлагали ли подмосковному клубу нападающего Артема Дзюбу.

– Предлагали ли «Химкам» Артема Дзюбу?

– Пока у нас такого варианта не было, не слышал.

– Если предложат, готовы рассмотреть?

– Конечно, рассмотрим. Почему нет? Другое дело, какое будет принято решение – будут рассматриваться все плюсы и минусы.

– Нужен ли «Химкам» Дзюба? Чем он может помочь?

– Не стоит забывать, что есть позиция главного тренера. Как старший тренер могу сказать, что опытный игрок – это всегда хороший вариант для команды. Другой вопрос, что с ним нужно строить отношения с учетом многих факторов.

Если это молодой игрок, соответственно, одна возрастная категория. Если опытный – другая. Надо строить отношения исходя из мотивации этого футболиста, по которому поступило предложение. Если она есть – не на словах, а на деле, тогда его можно рассматривать. Без мотивационного момента игрок не принесет команде пользу.

34-летний Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно