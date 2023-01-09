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    Билялетдинов рассказал, предлагал ли Дзюба свои услуги «Химкам»

    Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал, предлагали ли подмосковному клубу нападающего Артема Дзюбу.

    – Предлагали ли «Химкам» Артема Дзюбу?

    – Пока у нас такого варианта не было, не слышал.

    – Если предложат, готовы рассмотреть?

    – Конечно, рассмотрим. Почему нет? Другое дело, какое будет принято решение – будут рассматриваться все плюсы и минусы.

    – Нужен ли «Химкам» Дзюба? Чем он может помочь?

    – Не стоит забывать, что есть позиция главного тренера. Как старший тренер могу сказать, что опытный игрок – это всегда хороший вариант для команды. Другой вопрос, что с ним нужно строить отношения с учетом многих факторов.

    Если это молодой игрок, соответственно, одна возрастная категория. Если опытный – другая. Надо строить отношения исходя из мотивации этого футболиста, по которому поступило предложение. Если она есть – не на словах, а на деле, тогда его можно рассматривать. Без мотивационного момента игрок не принесет команде пользу.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 19:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1621

      шахта Заполярная 42 минуты назад

      Кому он нужен эта дюба со своими запросами. Не один клуб не берет. Скоро в первую лигу будет просится и там думать будут

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      Рейтинг: +23933

      DOCTOR PENALTY > шахта Заполярная 36 минут назад

      Это точно. Столько, сколько он хочет, в Химках не дадут, поэтому и мотивации не будет никакой.

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