Билялетдинов рассказал, предлагал ли Дзюба свои услуги «Химкам»

Старший тренер «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал, предлагали ли подмосковному клубу нападающего Артема Дзюбу.
– Предлагали ли «Химкам» Артема Дзюбу?
– Пока у нас такого варианта не было, не слышал.
– Если предложат, готовы рассмотреть?
– Конечно, рассмотрим. Почему нет? Другое дело, какое будет принято решение – будут рассматриваться все плюсы и минусы.
– Нужен ли «Химкам» Дзюба? Чем он может помочь?
– Не стоит забывать, что есть позиция главного тренера. Как старший тренер могу сказать, что опытный игрок – это всегда хороший вариант для команды. Другой вопрос, что с ним нужно строить отношения с учетом многих факторов.
Если это молодой игрок, соответственно, одна возрастная категория. Если опытный – другая. Надо строить отношения исходя из мотивации этого футболиста, по которому поступило предложение. Если она есть – не на словах, а на деле, тогда его можно рассматривать. Без мотивационного момента игрок не принесет команде пользу.
- 34-летний Дзюба – свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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