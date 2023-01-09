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    Президент FFF извинился перед Зиданом

    Глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ извинился за слова об экс-тренере «Реала» Зинедине Зидане.

    Ранее Ле Грэ заявил: «Я бы даже не ответил Зидану, если бы он мне позвонил».

    «Я бы хотел извиниться за эти высказывания, которые совершенно не отражают ход моих мыслей. Мне не следовало давать это интервью, потому что в ходе него пытались разжечь противоречия и противопоставить Дидье Дешама Зинедину Зидану. Это два столпа французского футбола.

    Я допустил неаккуратные слова, которые привели к недопониманию. Зидан знает, что я, как и весь французский народ, отношусь к нему с безграничным уважением», – сказал Ле Грэ.

    • На прошлой неделе главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продлил контракт до 2026 года.
    • Зидан остается без работы с 2021 года.
    • Ему предлагали возглавить сборные Португалии, Бразилии и США – всем он ответил отказом.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 13:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1807

      jek718875 1 час назад

      Зидан может при встрече с ним, сделать, что сделал с Матерацци

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