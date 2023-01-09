«Интер» может отказаться от повторной аренды Лукаку

Будущее нападающего Ромелу Лукаку в «Интере» находится под вопросом.

Ожидалось, что летом миланский клуб продлит аренду игрока, права на которого принадлежат «Челси».

Однако из-за травматичности бельгийца «Интер» может отказаться от сделки. Окончательное решение будет принято ближе к завершению сезона.

Годичная аренда Лукаку обошлась итальянцам в 20 миллионов евро без учета бонусов.

В этом сезоне форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 7 матчах.

Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

Контракт Лукаку с «Челси» действует до 2026 года.

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