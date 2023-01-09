Бердыев в январе примет решение по будущему трех футболистов «Сочи»

Футбольный агент Андрей Талаев прояснил будущее в «Сочи» трех своих клиентов – Амира Батырева, Тимофея Шипунова и Даниила Мартового.

«Я общался с клубом по поводу ребят, на них рассчитывают. Они будут на сборах, где на них посмотрит Бердыев.

Клуб не хочет их продавать, если они и покинут «Сочи», то только по аренде.

На них посмотрит новый главный тренер, после чего будет приниматься решение – оставлять их или нет», – сообщил агент.

Бердыев возглавил «Сочи» вместо Вадима Гаранина.

У Батырева, Шипунова и Мартового в сумме 11 матчей за команду в РПЛ.

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