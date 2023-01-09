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Агент: «Пирло видоизменил позицию Оздоева»

9 января 2023, 09:18
1

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, оценил игру россиянина в последних матчах.

  • Хавбек забил 2 гола в 3 последних матчах.
  • Во встрече с «Коньяспором» (3:3) в его активе 1+1.

«У Оздоева и команды пошли результаты. Были видны работа и старание тренера.

В команде произошли изменения в лучшую сторону после первой части, и Магомед стал играть более выдвинутого полузащитника.

Вокруг него стала строиться игра в атакующих действиях, появилось больше возможностей.

Пирло стал больше доверять Оздоеву? Он с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас Пирло видоизменил позицию Оздоева, Магомед стал играть ближе к чужим воротам», – сказал агент.

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Источник: Sport24
Турция. Суперлига Карагюмрюк Оздоев Магомед Пирло Андреа
Комментарии (1)
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Fialet
1673253789
Позицию ладно, главное, чтобы не изменил ориентацию.
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