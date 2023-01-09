Агент: «Пирло видоизменил позицию Оздоева»

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, оценил игру россиянина в последних матчах.

Хавбек забил 2 гола в 3 последних матчах.

Во встрече с «Коньяспором» (3:3) в его активе 1+1.

«У Оздоева и команды пошли результаты. Были видны работа и старание тренера.

В команде произошли изменения в лучшую сторону после первой части, и Магомед стал играть более выдвинутого полузащитника.

Вокруг него стала строиться игра в атакующих действиях, появилось больше возможностей.

Пирло стал больше доверять Оздоеву? Он с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас Пирло видоизменил позицию Оздоева, Магомед стал играть ближе к чужим воротам», – сказал агент.

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