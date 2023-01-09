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    Агент: «Пирло видоизменил позицию Оздоева»

    Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, оценил игру россиянина в последних матчах.

    • Хавбек забил 2 гола в 3 последних матчах.
    • Во встрече с «Коньяспором» (3:3) в его активе 1+1.

    «У Оздоева и команды пошли результаты. Были видны работа и старание тренера.

    В команде произошли изменения в лучшую сторону после первой части, и Магомед стал играть более выдвинутого полузащитника.

    Вокруг него стала строиться игра в атакующих действиях, появилось больше возможностей.

    Пирло стал больше доверять Оздоеву? Он с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас Пирло видоизменил позицию Оздоева, Магомед стал играть ближе к чужим воротам», – сказал агент.

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    Источник: Sport24

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