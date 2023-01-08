Канчельскис: «Я бы хотел посмотреть на Семака в «Манчестер Юнайтед». Уверен, у него получилось бы»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак отработал бы в манчестерском клубе.

«Манчестер Юнайтед»? Я бы хотел на него посмотреть там, буду рад! Это будет великолепно, там футбол в стране номер один! Нельзя ничего отрицать, ведь у Сергея есть задатки на успех – в Питере у него каждый футболист – звезда.

В Англии он тоже нашел бы общий язык со всеми. Ему главное туда попасть, а это возможно, почему бы и нет? Нельзя говорить «нет», надо верить! Уверен, у него получилось бы хорошо работать в «МЮ», как-то не сомневаюсь в этом», – сказал Канчельскис.

Семак в «Зените» с 2018 года.

С тех пор команда 4 раза подряд взяла РПЛ.

Семак играл в «ПСЖ».

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