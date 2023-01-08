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    Канчельскис: «Я бы хотел посмотреть на Семака в «Манчестер Юнайтед». Уверен, у него получилось бы»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак отработал бы в манчестерском клубе.

    «Манчестер Юнайтед»? Я бы хотел на него посмотреть там, буду рад! Это будет великолепно, там футбол в стране номер один! Нельзя ничего отрицать, ведь у Сергея есть задатки на успех – в Питере у него каждый футболист – звезда.

    В Англии он тоже нашел бы общий язык со всеми. Ему главное туда попасть, а это возможно, почему бы и нет? Нельзя говорить «нет», надо верить! Уверен, у него получилось бы хорошо работать в «МЮ», как-то не сомневаюсь в этом», – сказал Канчельскис.

    • Семак в «Зените» с 2018 года.
    • С тех пор команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
    • Семак играл в «ПСЖ».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +92

      Самайн 2 минуты назад

      Да не, Серёга ссыт часто перестановки делать, замены. Он бы все большие матчи слил, особенно в ЛЧ. Да и фарта у него нету такое ощущение.

      0
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      Рейтинг: +287

      Мортус 19 минут назад

      Парня походу не отпускает. Или ларёк рядом с домом открыли.

      1
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      Рейтинг: +5596

      AtticusFinch 44 минуты назад

      Обосрали на всю страну -начал хорошее говорить? ...первый раз вижу, чтобы хоть кого то похвалил))

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