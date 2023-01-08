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  • Канчельскис: «Я бы хотел посмотреть на Семака в «Манчестер Юнайтед». Уверен, у него получилось бы»

Канчельскис: «Я бы хотел посмотреть на Семака в «Манчестер Юнайтед». Уверен, у него получилось бы»

8 января 2023, 19:57
11

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, как главный тренер «Зенита» Сергей Семак отработал бы в манчестерском клубе.

«Манчестер Юнайтед»? Я бы хотел на него посмотреть там, буду рад! Это будет великолепно, там футбол в стране номер один! Нельзя ничего отрицать, ведь у Сергея есть задатки на успех – в Питере у него каждый футболист – звезда.

В Англии он тоже нашел бы общий язык со всеми. Ему главное туда попасть, а это возможно, почему бы и нет? Нельзя говорить «нет», надо верить! Уверен, у него получилось бы хорошо работать в «МЮ», как-то не сомневаюсь в этом», – сказал Канчельскис.

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • С тех пор команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
  • Семак играл в «ПСЖ».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Манчестер Юнайтед Канчельскис Андрей Семак Сергей
Комментарии (11)
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ArReal
1673197453
Обосрали на всю страну -начал хорошее говорить? ...первый раз вижу, чтобы хоть кого то похвалил))
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Мортус
1673198965
Парня походу не отпускает. Или ларёк рядом с домом открыли.
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Рыло свина
1673200406
Канчельскиса прёт, несёт много чуши и за это платят!
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Кузьмич на трибуне
1673201357
А что сразу в МЮ. Может сразу в ПСЖ или Ман Сити.А почему бы не в Химки или в Торпедо? Вот где можно показать уровень. Взять Торпедо в зимнее окно, удержаться в РПЛ, в следующем сезоне войти в пятёрку, а потом бы за золото побороться. Вот это бы был топ уровень.
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mutabor0992
1673201914
Дрон!В чем проблема?Подари ему плейстешн.Бахните водовки и срубитесь.
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MaxRnD
1673202071
В МЮ даже у Радимова бы получилось, а вот в Тамбове или Шиннике .....
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nik55
1673202258
в какой должности ? старшим куда пошлют ?
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jek718875
1673202283
Вещует моё Робкое сердце, ему на Новый год, подарили самогонный аппарат
Ответить
шахта Заполярная
1673202404
канчелькис хватит пить паленую водку.
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Plyash
1673212416
Дурак ты,Канчельскис - географию не знаешь.ГазПромбанда находится в России,а не в англосаксонии...
Ответить
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