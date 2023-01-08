Агент: «У Лунева есть варианты в Турции. Андрей готов ехать»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев может оказаться в чемпионате Турции.

«К варианту с «Брентфордом» вернемся позже, ближе к лету. Разговаривали по Турции, там также есть несколько вариантов. Но пока на руках нет оффера, говорить о чем-то конкретном смысла нет.

Готов ли сам Андрей ехать в Турцию? Если будут нормальные условия, если будет уверенность в том, что он будет первым номером в команде, то да, готов. Главное, что улучшилась ситуация со здоровьем, проблема с седалищным нервом закрыта, Андрей полностью здоров», – сказал агент Лунева Антон Смирнов.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.

С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.

Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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