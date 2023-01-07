Червиченко объяснил, зачем нужны интервью судей после матчей

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о важности послематчевых интервью арбитров.

«Я активный сторонник гласности и понимания, что вообще происходит и что судьи делают. Я и раньше говорил, что надо публиковать все их разговоры по VAR. Это же не самые секретные вещи, которые носят на себе гриф государственной тайны. Все должны понимать, о чeм они там шепчутся. Это понимание не позволит судьям мухлевать.

Однозначный плюс в том, что это лишит судей возможности показывать друг на друга пальцами. Судья может скинуть на VAR, сказав, что они должны были подсказать. Как и наоборот: VAR могут сказать, что думали, что судья видел ситуацию, и не стали его поправлять. Введение послематчевых интервью лишит их возможности всех этих манипуляций.

Мы должны чeтко понимать, что происходит, кто говорит. Мы сможем понимать, с кого спрашивать. Конечно, с пылу с жару после матча судьи могут сказать что-то лишнее для себя. Зато для нас будет больше понятно, что произошло.

Скорее всего, судьи будут бормотать какую-то фигню и пытаться увиливать, а не говорить что-то глубинное. Главное — ввести это, а потом уже можно со временем обозначать какие-то рамки и категории», — сказал Червиченко.

Глава российских судей Павел Каманцев ранее выступил против послематчевых интервью арбитров.

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