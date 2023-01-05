Месси – лучший игрок 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших игроков по итогам 2022 года.

Первое место с огромным отрывом занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

По очкам он превзошел ближайшего преследователя в лице Килиана Мбаппе почти в восемь раз.

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