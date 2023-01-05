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Месси – лучший игрок 2022 года по версии IFFHS

5 января 2023, 11:47
11

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших игроков по итогам 2022 года.

Первое место с огромным отрывом занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

По очкам он превзошел ближайшего преследователя в лице Килиана Мбаппе почти в восемь раз.

  1. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина) – 275 очков

  2. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 35

  3. Карим Бензема («Реал» / Франция) – 30

  4. Лука Модрич («Реал» / Хорватия) – 15

  5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 5

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Источник: IFFHS
Рейтинг Месси Лионель Бензема Карим Модрич Лука Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
Комментарии (11)
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Октавиус
1672908932
безумие продолжается. уже все заслуги Бензема выброшены на помойку, зато чувак, забивший 4 из 7 голов на ЧМ с пенальти в 8(!!!) раз опережает всех остальных
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Antoshka2015
1672909642
Справедливо ****
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ААМ
1672909974
По заслугам расставили.
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cska1948
1672911716
Месси признали лучшим потому что Аргентина выиграла ЧМ. Если бы ЧМ выиграли французы, то лучшим признали бы Мбаппе. Хотя Месси в четвертьфинале и финале сыграл вничью, а послематчевые пенальти выиграл Мартинес. Так что ничего сверхъестественного на ЧМ Месси не совершил.
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Maxi_7
1672912245
Бред сумасшедшего... Бензема весь год рвал и метал - выиграл самый главный турнир в карьере футболиста - Лигу Чемпионов, а также Ла Лигу. А где был Месси весь год, до того как выиграл фановый рандомный турнирчик сборных под названием чм? Нигде.В жопе был весь год, в очередной раз вылетев с позором из ЛЧ - главного турнира в карьере, и это не мудрено, ведь одно дело побеждать в фановом рандоме, в котором нет множества сильнейших игроков или есть, но у них неконкурентоспособные сборные, другое - победить в турнире, где все игроки действительно играют на равных... Бензема лучший игрок года с отрывом в бесконечность от ближайших преследователей.
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Project Бабангида
1672917035
ребята хватит др..чить на Месси. даже Дзюба себе этого не позволял )
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