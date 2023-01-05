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    Месси – лучший игрок 2022 года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших игроков по итогам 2022 года.

    Первое место с огромным отрывом занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

    По очкам он превзошел ближайшего преследователя в лице Килиана Мбаппе почти в восемь раз.

    1. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина) – 275 очков

    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 35

    3. Карим Бензема («Реал» / Франция) – 30

    4. Лука Модрич («Реал» / Хорватия) – 15

    5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 5

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    Источник: IFFHS

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +39377

      Project Бабангида 1 час назад

      ребята хватит др..чить на Месси. даже Дзюба себе этого не позволял )

      1
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      Рейтинг: +2145

      Maxi_7 3 часа назад

      Бред сумасшедшего... Бензема весь год рвал и метал - выиграл самый главный турнир в карьере футболиста - Лигу Чемпионов, а также Ла Лигу. А где был Месси весь год, до того как выиграл фановый рандомный турнирчик сборных под названием чм? Нигде.В жопе был весь год, в очередной раз вылетев с позором из ЛЧ - главного турнира в карьере, и это не мудрено, ведь одно дело побеждать в фановом рандоме, в котором нет множества сильнейших игроков или есть, но у них неконкурентоспособные сборные, другое - победить в турнире, где все игроки действительно играют на равных...
      Бензема лучший игрок года с отрывом в бесконечность от ближайших преследователей.

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      Рейтинг: +126

      cska1948 3 часа назад

      Месси признали лучшим потому что Аргентина выиграла ЧМ. Если бы ЧМ выиграли французы, то лучшим признали бы Мбаппе. Хотя Месси в четвертьфинале и финале сыграл вничью, а послематчевые пенальти выиграл Мартинес. Так что ничего сверхъестественного на ЧМ Месси не совершил.

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      Рейтинг: +5103

      ААМ 3 часа назад

      По заслугам расставили.

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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 3 часа назад

      Справедливо ****

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      Рейтинг: +643

      Октавиус 3 часа назад

      безумие продолжается. уже все заслуги Бензема выброшены на помойку, зато чувак, забивший 4 из 7 голов на ЧМ с пенальти в 8(!!!) раз опережает всех остальных

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      Рейтинг: +5103

      ААМ > Октавиус 3 часа назад

      Лечись. Одно дело задний двор, другое - ЧМ.

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      Рейтинг: +643

      Октавиус > ААМ 3 часа назад

      смотрю, что ты воспринимаешь безумие как нечто нормальное, вот и лечись!

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      Рейтинг: +257

      гууд > ААМ 3 часа назад

      Лечись ты! Турнир фифа купить можно, а чемпионат на нем нет ? Катар его с барсы сопровождает, щас вообще в их клубе играет. Совпадение? Не думаю....

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