Месси – лучший игрок 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших игроков по итогам 2022 года.
Первое место с огромным отрывом занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
По очкам он превзошел ближайшего преследователя в лице Килиана Мбаппе почти в восемь раз.
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Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина) – 275 очков
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Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция) – 35
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Карим Бензема («Реал» / Франция) – 30
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Лука Модрич («Реал» / Хорватия) – 15
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Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия) – 5
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Источник: IFFHS