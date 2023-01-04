Семин назвал Миранчука лучшим игроком атаки в «Торино»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал гол Алексея Миранчука за «Торино».

Россиянин забил в матче с «Вероной» (1:1) ударом из-за штрафной.

Это 3-й гол Миранчука за «Торино» в этом сезоне Серии А.

«По своему мастерству Леша в атакующих действиях сильней всех в «Торино», поэтому ему надо больше брать на себя, больше проявлять инициативу, больше на получать мячей и, естественно, бить с левой ноги.

У него идеальный коронный удар, которым он сегодня забил гол. Будет больше бить – будет больше голов», – сказал Семин.

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