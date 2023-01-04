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  • Месси держит фейковый Кубок мира на рекордном фото в инстаграме*

Месси держит фейковый Кубок мира на рекордном фото в инстаграме*

4 января 2023, 21:30
4

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси держит в руках ненастоящий Кубок мира на фотографии, которая стала рекордной по лайкам в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Это копия Кубка, сделанная аргентинскими болельщиками. Они привезли ее в Катар в качестве талисмана и отдали футболистам сборной во время круга почета.

Месси изначально думал, что Кубок настоящий, но затем Анхель Ди Мария объяснил ему, что это фейк, показав обратную сторону трофея.

  • Фото Месси с фейковым Кубком мира собрало на данный момент 74 миллиона просмотров в инстаграме.
  • Оно стало рекордным по лайкам в соцсети, обогнав фотографию куриного яйца.

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Источник: RMC Sport
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель
Комментарии (4)
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сутулая собака и лисы
1672859714
так даже лучше. пс. фейк/не фейк, титул то настоящий. псс. ну и говно его партаки.
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Plyash
1672862078
Какая разница,важно само действо радости и счастья,а настоящий кубок поберечь надо,иначе через четыре года возвращать следующему триумфатору нечего будет.
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Лфшт
1672865672
И что это меняет? Да пусть картошку держит. Факт остается фактом. Роналду что ль заказал новость такую ? ))
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