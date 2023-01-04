Месси держит фейковый Кубок мира на рекордном фото в инстаграме*

Какая разница,важно само действо радости и счастья,а настоящий кубок поберечь надо,иначе через четыре года возвращать следующему триумфатору нечего будет.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси держит в руках ненастоящий Кубок мира на фотографии, которая стала рекордной по лайкам в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Это копия Кубка, сделанная аргентинскими болельщиками. Они привезли ее в Катар в качестве талисмана и отдали футболистам сборной во время круга почета.
Месси изначально думал, что Кубок настоящий, но затем Анхель Ди Мария объяснил ему, что это фейк, показав обратную сторону трофея.
- Фото Месси с фейковым Кубком мира собрало на данный момент 74 миллиона просмотров в инстаграме.
- Оно стало рекордным по лайкам в соцсети, обогнав фотографию куриного яйца.
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