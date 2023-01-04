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    Месси держит фейковый Кубок мира на рекордном фото в инстаграме*

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси держит в руках ненастоящий Кубок мира на фотографии, которая стала рекордной по лайкам в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

    Это копия Кубка, сделанная аргентинскими болельщиками. Они привезли ее в Катар в качестве талисмана и отдали футболистам сборной во время круга почета.

    Месси изначально думал, что Кубок настоящий, но затем Анхель Ди Мария объяснил ему, что это фейк, показав обратную сторону трофея.

    • Фото Месси с фейковым Кубком мира собрало на данный момент 74 миллиона просмотров в инстаграме.
    • Оно стало рекордным по лайкам в соцсети, обогнав фотографию куриного яйца.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14228

      playsh 41 минуту назад

      Какая разница,важно само действо радости и счастья,а настоящий кубок поберечь надо,иначе через четыре года возвращать следующему триумфатору нечего будет.

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      Рейтинг: +1068

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      так даже лучше.

      пс.
      фейк/не фейк, титул то настоящий.

      псс.
      ну и говно его партаки.

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