Месси держит фейковый Кубок мира на рекордном фото в инстаграме*

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси держит в руках ненастоящий Кубок мира на фотографии, которая стала рекордной по лайкам в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Это копия Кубка, сделанная аргентинскими болельщиками. Они привезли ее в Катар в качестве талисмана и отдали футболистам сборной во время круга почета.

Месси изначально думал, что Кубок настоящий, но затем Анхель Ди Мария объяснил ему, что это фейк, показав обратную сторону трофея.

Фото Месси с фейковым Кубком мира собрало на данный момент 74 миллиона просмотров в инстаграме.

Оно стало рекордным по лайкам в соцсети, обогнав фотографию куриного яйца.

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