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    Кавазашвили поддержал идею Инфантино назвать один из стадионов в России в честь Пеле

    Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал идею президента ФИФА Джанни Инфантино, который заявил, что организация попросит все страны мира переименовать один стадион в честь Пеле.

    «С большой радостью отношусь к такой инициативе Инфантино. У нас есть стадион имени нашего великого Льва Ивановича Яшина. Ничего не будет плохого, если мы поддержим замечательное предложение президента ФИФА и назовeм именем Пеле один из наших стадионов.

    Такое будет только на пользу отечественному футболу, потому что великих забывать нельзя», — сказал Кавазашвили.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Пеле – единственный трехкратный чемпион мира.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12550

      Алексей З 21 минуту назад

      Повторюсь , человек уже в преклонном возрасте и к его предложениям надо относится с пониманием.
      В истории Советского футбола были победы на ОИ и КЕ, были финалы на ЧЕ, ну неужели нет СВОИХ достойных ?
      Вот просто взять московские клубы : Нетто, Черенков , Численко, Шестернёв , Иванов, Бубукин. и многие другие.
      Зачем нам Пеле, пусть его бразильцы увековечат.

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      Рейтинг: +58

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      При всём к нему уважении, но лучше уж называть своими именами как Морозов, Садырин....

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      Рейтинг: +825

      sined1951 2 часа назад

      Мало ли что предложил Инфантино. Пеле и так никогда не забудут. Нашим стадионам надо присваивать имена своих знаменитых футболистов.

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      Рейтинг: +18585

      Cleaner 2 часа назад

      Каким боком Пеле относится к России? Зачем нам называть свои стадионы именем БРАЗИЛЬСКОГО футболиста? У спартаковца Кавазашвили крыша протекает, но это не повод всякой хренью заниматься...(

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      Рейтинг: +3995

      Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      Открытие-Арена, ВЭБ-Арена, ВТБ-Арена. Названия какие то мрачные. Один из них вполне мог бы стать Пеле-Ареной

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      Рейтинг: +18585

      Cleaner > Кузьмич на трибуне 2 часа назад

      ЗАЧЕМ??? Я еще могу понять, если Открытие-арену назовут ДЗЮБА-ареной в честь знаменитого СПАРТАКОВЦА. А вот Пеле-арена или Марадона-арена нам не нужны!!!

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