Кавазашвили поддержал идею Инфантино назвать один из стадионов в России в честь Пеле

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал идею президента ФИФА Джанни Инфантино, который заявил, что организация попросит все страны мира переименовать один стадион в честь Пеле.

«С большой радостью отношусь к такой инициативе Инфантино. У нас есть стадион имени нашего великого Льва Ивановича Яшина. Ничего не будет плохого, если мы поддержим замечательное предложение президента ФИФА и назовeм именем Пеле один из наших стадионов.

Такое будет только на пользу отечественному футболу, потому что великих забывать нельзя», — сказал Кавазашвили.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Пеле – единственный трехкратный чемпион мира.

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