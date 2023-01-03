Кавазашвили поддержал идею Инфантино назвать один из стадионов в России в честь Пеле

Повторюсь , человек уже в преклонном возрасте и к его предложениям надо относится с пониманием.
В истории Советского футбола были победы на ОИ и КЕ, были финалы на ЧЕ, ну неужели нет СВОИХ достойных ?
Вот просто взять московские клубы : Нетто, Черенков , Численко, Шестернёв , Иванов, Бубукин. и многие другие.
Зачем нам Пеле, пусть его бразильцы увековечат.
Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поддержал идею президента ФИФА Джанни Инфантино, который заявил, что организация попросит все страны мира переименовать один стадион в честь Пеле.
«С большой радостью отношусь к такой инициативе Инфантино. У нас есть стадион имени нашего великого Льва Ивановича Яшина. Ничего не будет плохого, если мы поддержим замечательное предложение президента ФИФА и назовeм именем Пеле один из наших стадионов.
Такое будет только на пользу отечественному футболу, потому что великих забывать нельзя», — сказал Кавазашвили.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Пеле – единственный трехкратный чемпион мира.
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