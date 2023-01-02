«Все зависит от Путина». Петржела – об отстранении российских команд

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела ответил, возможно ли в 2023 году возвращение команд из России в турниры под эгидой УЕФА.
«Вернут ли Россию в УЕФА в 2023 году? Все зависит от Путина, это больше к нему вопрос.
Если текущая ситуация не изменится, никто в Европе не захочет вернуть российские команды в международные соревнования.
У вас останется только один путь – Азия. И то не факт, что все получится», – сказал Петржела.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: «РБ Спорт»