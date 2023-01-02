Гендиректор «Зенита» раскрыл подробности ухода Ловрена в «Лион»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена в «Лион».

— Давайте остановимся на нескольких моментах. Первое — оформлен переход Ловрена в «Лион». Второе — этот переход связан с двойственными чувствами.

С одной стороны, мы рады за футболиста, который будет выступать в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы. В клубе, где он начинал свою международную карьеру. С другой — не буду скрывать, что грустно расставаться с нашим капитаном, который играл большую роль и на поле, и в раздевалке.

Что касается деталей трансфера, чтобы избежать спекуляций на эту тему, хочу сообщить: по договоренности с «Лионом» мы условия перехода не разглашаем.

— Как шли переговоры по переходу Ловрена в «Лион» и от кого в перовую очередь исходила инициатива?

— «Лион» сначала обратился к футболисту. По всем правилам он имел такое право — вести переговоры с игроком за полгода до истечения его контракта с нынешним клубом. При этом условия, которые «Лион» предложил Ловрену, что называется, лучше не пожелаешь.

Поэтому оставалось только договорится об условиях перехода, что и было сделано в короткий срок.

— Вы уже попрощались с Ловреном лично?

— Мы пообщались по телефону, я пожелал ему удачи. Но надеюсь увидеть его в Петербурге по окончании сезона. Как и всех игроков, которые вносили и вносят вклад в, дай бог, нашу пятую победу подряд. Этот праздник нам еще надо заслужить.

33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.

Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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