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    Гендиректор «Зенита» раскрыл подробности ухода Ловрена в «Лион»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена в «Лион».

    — Давайте остановимся на нескольких моментах. Первое — оформлен переход Ловрена в «Лион». Второе — этот переход связан с двойственными чувствами.

    С одной стороны, мы рады за футболиста, который будет выступать в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы. В клубе, где он начинал свою международную карьеру. С другой — не буду скрывать, что грустно расставаться с нашим капитаном, который играл большую роль и на поле, и в раздевалке.

    Что касается деталей трансфера, чтобы избежать спекуляций на эту тему, хочу сообщить: по договоренности с «Лионом» мы условия перехода не разглашаем.

    — Как шли переговоры по переходу Ловрена в «Лион» и от кого в перовую очередь исходила инициатива?

    — «Лион» сначала обратился к футболисту. По всем правилам он имел такое право — вести переговоры с игроком за полгода до истечения его контракта с нынешним клубом. При этом условия, которые «Лион» предложил Ловрену, что называется, лучше не пожелаешь.

    Поэтому оставалось только договорится об условиях перехода, что и было сделано в короткий срок.

    — Вы уже попрощались с Ловреном лично?

    — Мы пообщались по телефону, я пожелал ему удачи. Но надеюсь увидеть его в Петербурге по окончании сезона. Как и всех игроков, которые вносили и вносят вклад в, дай бог, нашу пятую победу подряд. Этот праздник нам еще надо заслужить.

    • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.01.2023 18:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5099

      ААМ 2 часа назад

      Деньги нужны всем и усташам в том числе. Наши тоже ищут, где "глубже".

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      Рейтинг: +1470

      Красногвардейчик 5 часов назад

      Вот и верь усташам....недавно пяткой в грудь себя бил и говорил что с головой в Зените))

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