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  • Гендиректор «Зенита» раскрыл подробности ухода Ловрена в «Лион»

Гендиректор «Зенита» раскрыл подробности ухода Ловрена в «Лион»

2 января 2023, 18:08
4

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена в «Лион».

— Давайте остановимся на нескольких моментах. Первое — оформлен переход Ловрена в «Лион». Второе — этот переход связан с двойственными чувствами.

С одной стороны, мы рады за футболиста, который будет выступать в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы. В клубе, где он начинал свою международную карьеру. С другой — не буду скрывать, что грустно расставаться с нашим капитаном, который играл большую роль и на поле, и в раздевалке.

Что касается деталей трансфера, чтобы избежать спекуляций на эту тему, хочу сообщить: по договоренности с «Лионом» мы условия перехода не разглашаем.

— Как шли переговоры по переходу Ловрена в «Лион» и от кого в перовую очередь исходила инициатива?

— «Лион» сначала обратился к футболисту. По всем правилам он имел такое право — вести переговоры с игроком за полгода до истечения его контракта с нынешним клубом. При этом условия, которые «Лион» предложил Ловрену, что называется, лучше не пожелаешь.

Поэтому оставалось только договорится об условиях перехода, что и было сделано в короткий срок.

— Вы уже попрощались с Ловреном лично?

— Мы пообщались по телефону, я пожелал ему удачи. Но надеюсь увидеть его в Петербурге по окончании сезона. Как и всех игроков, которые вносили и вносят вклад в, дай бог, нашу пятую победу подряд. Этот праздник нам еще надо заслужить.

  • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
  • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
  • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Лион Ловрен Деян Медведев Александр
Комментарии (4)
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Красногвардейчик
1672676720
Вот и верь усташам....недавно пяткой в грудь себя бил и говорил что с головой в Зените))
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ААМ
1672686937
Деньги нужны всем и усташам в том числе. Наши тоже ищут, где "глубже".
Ответить
paracetamol
1672757223
Ладно хоть что-то выручили, летом бы за спасибо ушел!
Ответить
alefreddy
1672763142
силой не удержать как бы другие не побежали
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