Юран: «Уходит 33-летний Ловрен – сразу паника? Давайте будем проявлять самолюбие»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Давайте займeмся своими российскими защитниками. Почему мы сразу кричим — потеря или нет. У нас что, российских игроков нет?

Давайте будем обращать внимание на россиян. Уходит 33-летний Ловрен — сразу паника? Давайте немножко будем проявлять самолюбие. У нас же не Люксембург и не Швейцария, а Россия. Надо делать уклон на своих игроках», — сказал Юран.

33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.

Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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