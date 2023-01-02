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    Юран: «Уходит 33-летний Ловрен – сразу паника? Давайте будем проявлять самолюбие»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

    «Давайте займeмся своими российскими защитниками. Почему мы сразу кричим — потеря или нет. У нас что, российских игроков нет?

    Давайте будем обращать внимание на россиян. Уходит 33-летний Ловрен — сразу паника? Давайте немножко будем проявлять самолюбие. У нас же не Люксембург и не Швейцария, а Россия. Надо делать уклон на своих игроках», — сказал Юран.

    • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +259

      Стоп всем 7 минут назад

      У нас же не Люксембург и не Швейцария, а Россия.=====
      А Ловрен ушел и сразу паника...А в Люксембурге и Швейцарии паники нет.)))

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      Рейтинг: +16596

      NewLife 17 минут назад

      Если не владеешь русским языком, найми редактора для своих постов и не позорься.

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      Рейтинг: +507

      Азбука 35 минут назад

      У кого паника? Судя по новостям из Зенита, там уже к уходу Ловрена готовились загодя (Алип, Ренан) и даже интерес к Самошникову можно объяснить возможным переводом Сантоса в центр обороны.

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      Рейтинг: +259

      Стоп всем > Азбука 17 минут назад

      Ситуация в футболе это как во всей стране...Здесь Ловрен ушел.По всей России ---ушло около 800 иностранных компаний...Все по плану как твой вождь сказал

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      Рейтинг: +803

      Suvorov51 > Стоп всем 10 минут назад

      Глвное ребята сердцем не стареть и хохлогеев стереть

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      Рейтинг: +259

      Стоп всем > Suvorov51 6 минут назад

      На фронт Суворов.Стирать всех подряд.)))

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