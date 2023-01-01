«Чистый шабашник». Кафельников – об Абаскале

Ну что тут можно сказать, возможно Женя настолько переживает, что позволяет себе такие высказывания, а насколько он прав мы узнаем по итогу очередного чемпионата в этом году, если команда будет в призерах- это уже успех, а сейчас говорить о чем то рановато, а смотреть или не смотреть, тут ты зря, если ты болела, то всегда будешь смотреть, у меня тоже много негатива к Тульскому Арсеналу, но я его болельщик и в любом случае желаю ему удачи
Олимпийский чемпион 2000 года по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
«Абаскаль чистый шабашник. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже. Футбол в нашей стране деградирует, к сожалению», – сказал Кафельников.
- Испанец принял «Спартак» летом.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
- Отставание от «Зенита» – 6 очков.
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