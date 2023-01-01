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    «Чистый шабашник». Кафельников – об Абаскале

    Олимпийский чемпион 2000 года по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

    «Абаскаль чистый шабашник. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже. Футбол в нашей стране деградирует, к сожалению», – сказал Кафельников.

    • Испанец принял «Спартак» летом.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.
    • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +799

      Suvorov51 11 минут назад

      Ну что тут можно сказать, возможно Женя настолько переживает, что позволяет себе такие высказывания, а насколько он прав мы узнаем по итогу очередного чемпионата в этом году, если команда будет в призерах- это уже успех, а сейчас говорить о чем то рановато, а смотреть или не смотреть, тут ты зря, если ты болела, то всегда будешь смотреть, у меня тоже много негатива к Тульскому Арсеналу, но я его болельщик и в любом случае желаю ему удачи

      0
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      Рейтинг: +11200

      "supermax" 44 минуты назад

      ну шо поделать...хочешь напомнить о себе, скажи че-нить про Спартак))

      1
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      Рейтинг: +464

      rac531 46 минут назад

      Всех спартаковцев и болельщиков с Новым Годом!
      Здоровья и красивого боления!)

      0
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      Рейтинг: +16

      sanya.illarionov.70@mail. 1 час назад

      Лучше бы за дочкой смотрел.

      2
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      Рейтинг: +3475

      aaaaahhhh 1 час назад

      вот так люди и теряют уважение.

      2
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      Рейтинг: +16

      sanya.illarionov.70@mail. 2 часа назад

      И Кафельников тоже.

      1
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      Рейтинг: +16

      sanya.illarionov.70@mail. 2 часа назад

      Кончельскис просто козёл.

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      Рейтинг: +3606

      АртурZaСМ 2 часа назад

      Да пошли вы все в жо.у.п (Кафельниковы, Мостовые и им подобные) со словами - "а что сделал Абаскаль", а что сделала вся х.е.ро.ва туча тренеров начиная с 2000 года? (Кроме Карреры). Тот же самый их любимый Аленичев, что сделал? кроме как примазал себя к успеху Карреры, с объяснением что типа он собирал команду. Если я сейчас соберу супер пупер игроков мирового уровня во все линии это не значит , что они заиграют как команда. Поражает, что люди варящиеся в футболе всю жизнь типа Ловчева и Аленичева "рассказывают про какие-то багажи"

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      Рейтинг: +100167

      sv1969 2 часа назад

      Вопрос: интересен ли кому кафельников?

      6
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      Рейтинг: +369

      FCSpartakM 2 часа назад

      Еще один дебил, которому ничем не угодишь

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