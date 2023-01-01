«Чистый шабашник». Кафельников – об Абаскале

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Абаскаль чистый шабашник. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже. Футбол в нашей стране деградирует, к сожалению», – сказал Кафельников.

Испанец принял «Спартак» летом.

Команда идет в РПЛ 2-й.

Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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