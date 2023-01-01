Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Чистый шабашник». Кафельников – об Абаскале

1 января 2023, 16:01
20

Олимпийский чемпион 2000 года по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Абаскаль чистый шабашник. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже. Футбол в нашей стране деградирует, к сожалению», – сказал Кафельников.

  • Испанец принял «Спартак» летом.
  • Команда идет в РПЛ 2-й.
  • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне 1
«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби 17
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака» 3
Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1672578610
Евгений, ты не прав! ))
Ответить
эд100
1672580044
С такими словами ты: критик, блогер, фанат..., в общем любая дрянь, но не болельщик! Закусывай, прежде чем такое людям выкладывать.
Ответить
FCSpartakM
1672581906
Еще один дебил, которому ничем не угодишь
Ответить
sv1969
1672582219
Вопрос: интересен ли кому кафельников?
Ответить
АртурZaСМ
1672583432
Да пошли вы все в жо.у.п (Кафельниковы, Мостовые и им подобные) со словами - "а что сделал Абаскаль", а что сделала вся х.е.ро.ва туча тренеров начиная с 2000 года? (Кроме Карреры). Тот же самый их любимый Аленичев, что сделал? кроме как примазал себя к успеху Карреры, с объяснением что типа он собирал команду. Если я сейчас соберу супер пупер игроков мирового уровня во все линии это не значит , что они заиграют как команда. Поражает, что люди варящиеся в футболе всю жизнь типа Ловчева и Аленичева "рассказывают про какие-то багажи"
Ответить
aaaaahhhh
1672585295
вот так люди и теряют уважение.
Ответить
"supermax"
1672589617
ну шо поделать...хочешь напомнить о себе, скажи че-нить про Спартак))
Ответить
ScarlettOgusania
1672592614
Чтобы напомнить о себе, Жене нужно высказаться о Спартаке, неважно в каком контексте. Лучше бы так о теннисе говорил
Ответить
ySS
1672594307
Чемпионат интересен многим, в отличие от мнения кафельникова
Ответить
R_a_i_n
1672601977
Поймал на мысли себя, что очень жду возобновления чемпионата!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
22:46
5
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
15
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Все новости
Все новости
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
23:09
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
22:51
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
22:31
2
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
6
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
188
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+