Флик ответил, считает ли Пеле лучшим футболистом в истории

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик охарактеризовал Пеле.

«Никогда не было игрока лучше, чем Пеле. Для меня он был и остается королем футбола.

Его игра была близка к совершенству, он был целостным и не имел слабых мест.

Пеле забивал голы правой, левой, головой, с чувством, с силой, с первого раза, эффектно. Он мог все», – сказал Флик.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Экс-футболиста похоронят в Вила-Бельмиро – историческом стадионе «Сантоса».

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