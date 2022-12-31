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    Флик ответил, считает ли Пеле лучшим футболистом в истории

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик охарактеризовал Пеле.

    «Никогда не было игрока лучше, чем Пеле. Для меня он был и остается королем футбола.

    Его игра была близка к совершенству, он был целостным и не имел слабых мест.

    Пеле забивал голы правой, левой, головой, с чувством, с силой, с первого раза, эффектно. Он мог все», – сказал Флик.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Экс-футболиста похоронят в Вила-Бельмиро – историческом стадионе «Сантоса».

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    Источник: Bayern & Germany

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