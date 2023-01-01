Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сколько Роналду заработает в Саудовской Аравии? Спойлер: очень-очень много

Сколько Роналду заработает в Саудовской Аравии? Спойлер: очень-очень много

1 января 2023, 12:00
4

Криштиану Роналду наконец-то выбрал новый клуб. Несмотря на слухи, неожиданность (вроде возвращения в «Реал») не случилась. Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. И это безумно выгодный контракт для Криштиану Роналду.

Вот информация от авторитетных источников:

• Официально: соглашение длится до 2025 года.

• Главный инсайдер мира Фабрицио Романо написал, что зарплата Роналду в год достигает 200 млн долларов благодаря коммерческим соглашениям с «Аль-Насром». Это самый большой контракт в футболе.

• Инсайдер CBS Sports Golazo Бен Джейкобс конкретизировал информацию: 75 млн – это чистая годовая зарплата, остальная часть касается коммерции.

• Сайт GiveMeSport сделал расчет этой зарплаты. 200 млн Роналду получает в год. 16,6 млн – в месяц. 3,8 млн – в неделю. Почти 548 тысяч – в день. Почти 23 тысячи – в час. 380 долларов капает ему каждую минуту. 6,34 доллара – каждую секунду.

ESPN конкретизирует космические условия Роналду. По данным сайта, клуб выделит ему собственный дом (такие подарки для всех), а рабочие-иностранцы освобождаются от налогов в Саудовской Аравии. То есть, заявленные 200 млн в год будут целиком доставаться Роналду.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press, соцсети «Аль-Насра»

Источник: Бомбардир
Весь мир Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
сутулая собака и лисы
1672481279
всего лишь на 200 млн больше меня. неплохо.
Ответить
Таврида
1672490267
Проиграл в спортивном плане, но выиграл в финансовом. Ничего личного, только бизнес. Можно было и без скандалов обойтись, но теперь навряд ли Роналду пригласят в сборную, то есть шансов сравняться с Месси нет от слова "совсем".
Ответить
волчарик
1672496345
Какая разница сколько?Ему и без этих хватает,но лежать на боку не хочет,а другого делать не умеет.Кстати,мое мнение,один из немногих спортсменов кто сам заработал,а не получал.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
22:46
5
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
15
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
22:51
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
22:31
2
Бундеслига. «Бавария» потеряла очки и не забила
21:30
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
21:13
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
6
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
ВидеоГенич закатил истерику во время матча
20:25
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
42
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
19:18
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
188
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
18:29
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+