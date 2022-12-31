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    Сколько Роналду заработает в Саудовской Аравии? Спойлер: очень-очень много

    Криштиану Роналду наконец-то выбрал новый клуб. Несмотря на слухи, неожиданность (вроде возвращения в «Реал») не случилась. Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. И это безумно выгодный контракт для Криштиану Роналду.

    Вот информация от авторитетных источников:

    • Официально: соглашение длится до 2025 года.

    • Главный инсайдер мира Фабрицио Романо написал, что зарплата Роналду в год достигает 200 млн долларов благодаря коммерческим соглашениям с «Аль-Насром». Это самый большой контракт в футболе.

    • Инсайдер CBS Sports Golazo Бен Джейкобс конкретизировал информацию: 75 млн – это чистая годовая зарплата, остальная часть касается коммерции.

    • Сайт GiveMeSport сделал расчет этой зарплаты. 200 млн Роналду получает в год. 16,6 млн – в месяц. 3,8 млн – в неделю. Почти 548 тысяч – в день. Почти 23 тысячи – в час. 380 долларов капает ему каждую минуту. 6,34 доллара – каждую секунду.

    ESPN конкретизирует космические условия Роналду. По данным сайта, клуб выделит ему собственный дом (такие подарки для всех), а рабочие-иностранцы освобождаются от налогов в Саудовской Аравии. То есть, заявленные 200 млн в год будут целиком доставаться Роналду.

    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press, соцсети «Аль-Насра»

    Источник: Бомбардир

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