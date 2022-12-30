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    «Динамо» опубликовало новогодний ролик. В нем есть отсылки к «Зениту», «Спартаку» и другим клубам

    Пресс-служба «Динамо» подготовила видео, приуроченное к новогодним праздникам.

    Главным героем ролика стал защитник Дмитрий Скопинцев.

    В видео есть отсылки к соперникам динамовцев по РПЛ – «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву».

    «В преддверии новогодних праздников часто случаются много интересных и невероятных историй.

    И вот в самом начале зимних каникул на базе в Новогорске с юным динамовцем произошeл такой необычный случай», – говорится в описании.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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