«Динамо» опубликовало новогодний ролик. В нем есть отсылки к «Зениту», «Спартаку» и другим клубам

Пресс-служба «Динамо» подготовила видео, приуроченное к новогодним праздникам.

Главным героем ролика стал защитник Дмитрий Скопинцев.

В видео есть отсылки к соперникам динамовцев по РПЛ – «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и «Локомотиву».

«В преддверии новогодних праздников часто случаются много интересных и невероятных историй.

И вот в самом начале зимних каникул на базе в Новогорске с юным динамовцем произошeл такой необычный случай», – говорится в описании.

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