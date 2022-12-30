Платини: «В школе я подписывался «Пелеатини»

Экс-футболист сборной Франции Мишель Платини отреагировал на смерть легендарного Пеле.

«Он был олицетворением футбола, историей футбола, открытием футбола, он и был футбол.

В 1970 году мне было 15 лет, и я вырос, храня его облик в своем воображении.

Мой отец часто рассказывал мне о Пеле, и в школе, кстати, я подписывался «Пелеатини».

Даже если мы не всегда видели, как он играет, мы говорили только о нем. Он больше не был человеком, он больше не был футболистом – он был Богом футбола.

Мне очень, очень жаль. Это моя жизнь, моя история. Это Пеле. Это мои мечты. Я видел его голы, его подвиги, и я никогда не забуду его чемпионат мира 1970 года», – сказал Платини.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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