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    Платини: «В школе я подписывался «Пелеатини»

    Экс-футболист сборной Франции Мишель Платини отреагировал на смерть легендарного Пеле.

    «Он был олицетворением футбола, историей футбола, открытием футбола, он и был футбол.

    В 1970 году мне было 15 лет, и я вырос, храня его облик в своем воображении.

    Мой отец часто рассказывал мне о Пеле, и в школе, кстати, я подписывался «Пелеатини».

    Даже если мы не всегда видели, как он играет, мы говорили только о нем. Он больше не был человеком, он больше не был футболистом – он был Богом футбола.

    Мне очень, очень жаль. Это моя жизнь, моя история. Это Пеле. Это мои мечты. Я видел его голы, его подвиги, и я никогда не забуду его чемпионат мира 1970 года», – сказал Платини.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: L’Equipe

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +349

      НикКин 38 минут назад

      Ну сейчас начнут фантазировать всякий бред

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