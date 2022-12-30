Бышовец рассказал, что его объединяет с Пеле

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал смерть экс-игрока сборной Бразилии Пеле.

«Ушел король. Меня с ним объединяют игры на чемпионате мира-1970, мы оба забили по четыре мяча. Я забил в групповом турнире и провел намного меньше матчей, но, тем не менее, считаю это достижением и воспоминанием турнира», — сказал Бышовец.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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