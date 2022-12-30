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    Бышовец рассказал, что его объединяет с Пеле

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал смерть экс-игрока сборной Бразилии Пеле.

    «Ушел король. Меня с ним объединяют игры на чемпионате мира-1970, мы оба забили по четыре мяча. Я забил в групповом турнире и провел намного меньше матчей, но, тем не менее, считаю это достижением и воспоминанием турнира», — сказал Бышовец.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2129

      Эном айс 1 час назад

      И всё равно, ты только БАФ..,а не БОГ.

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