Дюков отреагировал на смерть Пеле

Президент РФС Александр Дюков высказался в связи со смертью Пеле.

«Сегодня мировой футбол понeс невосполнимую утрату – не стало легендарного Пеле.

Единственный трeхкратный чемпион мира в истории, чье имя является синонимом футбольного величия.

В России болельщики всех поколений относились к Пеле с особой теплотой и любовью, для нас он всегда был и будет примером исключительной преданности футболу.

Выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким Пеле от Российского футбольного союза и от себя лично. Память о нeм будет всегда жить в наших сердцах», – заявил Дюков.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Экс-футболиста похоронят в Вила-Бельмиро – историческом стадионе «Сантоса».

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